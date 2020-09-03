愷樂推新作幫老闆試水溫復出？　羅志祥露正臉曬舞技出神入化

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）自從在4月份，被女友周揚青於微博踢爆私生活混亂，還喜愛進行「多人運動」，指出其同化妝師、旗下藝人有染，令到她最終忍無可忍而分手，同時導致小豬形象一落千丈，演藝事業全面停擺。不過，他最近疑似為復出試水溫，在社交網站上貼露臉練舞的片段，引起不少討論。

小豬至今演藝事業停擺當中。（視覺中國）

片段中，小豬身穿黑色寬鬆衣，頭髮已經長到肩膀上，見到他跳舞時強而有力，舞技出神入化，似乎近來非常專注練舞，而他還開心地同舞蹈老師露正臉玩自拍，而他還寫道：「哥，只是練舞沒別的意思，不要亂下標喔。」

小豬罕有地露臉。（影片截圖）

而受事件影響的簡愷樂（蝴蝶姐姐），最近亦巧合地與「狼人殺男神」陳零九推出新歌MV《戀人殺》，在短短時間在YouTube已經有超過18萬人次點擊收看，成績非常不錯。

愷樂相隔五個月後再推新作，自然令網民聯想到她正為幕前復出做準備，亦有人認為她是為老闆小豬試小溫。由於MV成績出奇地好，所以網民或對愷樂不太反感，看似復出有望。當然，有人認為陳零九的演出是對她有加分作用，但見到不少網友在MV底下留言都非常支持愷樂，又認為只要作品是優秀都應該給予支持，直指人誰無過。

陳零九同簡愷樂合作新歌有超過18 萬人點擊收看。（影片截圖）