【新生日記2】全家亮相賺人仔引萬人追看　陳小春下廚方法好驚嚇

近年「山雞哥」陳小春因為拍內地真人騷節目而再度走紅，更不介意全家總動員亮相，為賺人民幣可以話去到盡。最近一家三口又接拍另一檔綜藝節目《新生日記2》，陳小春更化身廚神為家人炮製晚飯，可是烏龍百出竟將白潔布用來洗魚，隨即在網上掀起不少討論，應驗了應采兒的一翻說話。

夫妻檔拍攝《新生日記2》賺人民幣。（《新生日記2》微博圖片）

陳小春一家三口拍攝《新生日記2》的時候，應采兒當時是懷孕當中，節目亦主要是記錄這一段過程他們一家人的相處模式。今次應采兒懷有第二胎，陳小春亦選擇停工一段時間陪伴老婆，在這五個月時間中原來陳小春對下廚感興趣，更不時在晚上收看煮飯節目學廚藝，學會了對菜式時間管理的控制，似乎對煮飯好有心得。

正正因為如此他就在節目中大顯身手，廚神上身做得有模有樣。一開始他在街市買菜，在好短時間內就已經買完所有食材，頗有廚師的功架。可是到正式下廚的時候卻烏龍百出，首先要炮製豉汁蒸排骨的他，一開始將生粉加入排骨中攪拌，而這個動作是沒有錯的，可是到最後他卻突然洗走排骨中的生粉，之後又再重新加入生粉，來來回回的動作令觀眾看到莫名其妙，可能是陳小春的獨門秘訣吧！

陳小春炮製豉汁蒸排骨的過程好奇特。（影片截圖）

而更莫名其妙的是當他要準備魚尾木瓜湯的時候，在處理魚尾時他竟然用洗碗用的百潔布用來清洗魚尾，而且還洗得很乾淨沒有覺得不妥，令觀眾看到哭笑不得，紛紛直言第一次見到這種洗魚方法，實在是無言以對。確實沒有規定指出百潔布是不可以用來洗魚的，但只是大多數人是不會如此做，所以陳小春的獨門洗魚法才令大家驚訝。

而準備好食材之後陳小春就一邊觀看食譜一邊下廚，手忙腳亂下炒菜又煲湯，但同時又忘記了煮飯，而這一餐煮了多個小時之後亦終於完成。不過魚尾木瓜湯的份量就似乎少了點，令到兒子Jasper都忍不住問：「為什麼那麼少湯。」而在旁的應采兒就笑道：「傳說中的三菜半鍋湯。」只夠三人每人一碗而已。

用百潔布清洗魚尾。（影片截圖）

眼見陳小春為了今次晚餐出盡力，最終都獲得好回報，Jasper更二話不說大讚給出8 分（滿分10分），令到陳小春非常開心。而原來不講不知他愛上煮飯全因應采兒關係：「他愛上煮飯我有很大的責任，因為我鼓勵他鼓勵得很好。我的天啊！就想不到你會煮飯，好棒。但我發現我好像鼓勵多了，他真的以為他很會煮飯。」所以增加了陳小春的自信心。

而應采兒在節目中曾講道，陳小春可能靠是次節目人生會第四度翻紅，果不然節目第一期播出他因為煮飯掀起極大討論，不少網友再度對他刮目相看，認為「山雞哥」都有可愛一面。而單是陳小春煮飯近3 分鐘的片段，就在網上平台吸引超過4 萬人次點擊收看，還多過正片的收看人次，可見大家的焦點只集中在他的身上。

魚尾木瓜湯的份量似乎少了點。（影片截圖）

陳小春的煮飯片收看人數多過正片播放。（影片截圖）