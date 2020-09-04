反黑路人甲｜網民FF張振朗做主角會點　「平行時空」引劇情大暴走

無綫（TVB）劇集《反黑路人甲》劇集終於進入高潮，劇中王浩信（飾張細倫）仍然「不務正業」，糾纏於湯怡（飾蘇芷珊）、蔣家旻（飾姚清水）、馮盈盈（飾顧欣頤）以及高海寧（飾莊明麗）4個女人當中，殺死四聯幫蔣家第二代坐館等三人的真相依舊是零進展。近日就有網民討論，指如果王浩信當初沒有應承馮盈盈做臥底，整個臥底行動由張振朗（飾高彬）主導的話，走向又會如何呢？

網民表示，張細倫（王浩信飾）這個角色真的是「成事不足，敗事有餘」。（《反黑路人甲》截圖）

1. 張振朗肯定會升任坐館

如果王浩信（飾張細倫）沒有加入四聯幫，一切就會變得不一樣，而四聯幫坐館人選，就只會是姜大衞（飾晨爺）、徐榮（飾喪鐘）以及張振朗之爭。雖然喪鐘是當中兄弟最多，賺錢最多的話事人，但為人沒有計謀又橫衝直撞，反而是最難得到叔父輩支持。而晨爺亦因為年齡太大，兒子當時又正在坐監，縱使謀略最好，但實在難成氣候。反而做了臥底多年，在晨爺之下出身，又得到蔣家支持的「高彬」是坐館最佳人選，後生有魄力、有後台又有計謀，而且還有警方這個大後台支持。

張振朗（飾高彬）同賴慰玲（飾大小姐）好襯。（《反黑路人甲》截圖）

2. 張振朗同賴慰玲（飾大小姐）有完美結局

不難看出，張振朗因為自己臥或的身份，而十分抗拒與賴慰玲的一段情。如果沒有王浩信的話，其實他就會坦然地，為了得到蔣家而接受賴慰玲。在公在私，他和賴慰玲也十分登對。沒有王浩信的話，他一早就可以事業愛情兩得意了，更不用扮同性戀者。

高彬要扮基。（《反黑路人甲》截圖）

3. 張振朗會極速破案

警員編號66829的張振朗潛伏在四聯幫多年，一直都希望瓦解這個香港大型幫會，老蔣生遭到謀殺令他有上位機會，如果他坐上坐館之位，一來當然會成功破解四聯幫，二來以他的個人能力，一定會比王浩信這個臨時臥底更快去查出殺死老蔣生的幕後真兇，更甚好可能會查出石修（飾顧榮章）以及姜大衞（飾晨爺）背後不可告人的關係。

從眾多證據推測，姜大衞（飾晨爺）是Final Boss。（《反黑路人甲》劇照）

4. 張振朗下場會死、馮盈盈還是在O記斟茶遞水

第8集中，張振朗被朱敏瀚（陸秋飾）追殺，差點就被滅口，幸好得到王浩信出面解圍，解釋張振朗其實是他安放在喪鐘身邊的臥底。如果沒有王浩信，好可能張振朗已經被滅口。再者，如果王浩信沒有加入四聯幫，馮盈盈（飾Madam Koo）極有可能還只是O記的「花樽」，每日只能斟茶遞水。

如果王浩信沒有加入四聯幫，馮盈盈（飾Madam Koo）極有可能還只是O記的「花樽」。（《反黑路人甲》截圖）

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