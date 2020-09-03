反黑路人甲｜鐵頭陳志健極重情義　對老婆、父親無條件付出

《反黑路人甲》裡面由陳志健飾演的鐵頭，角色除了火爆外，也是一名大情聖，為了追回自己的夢中情人水水（蔣家旻飾），跪地、紋身、唱歌等等招數統統出齊，現實中，陳志健在2012年娶了羅樂林的女兒為妻，兩人經歷了八年婚姻依然甜蜜如初，當然會有不為人知的秘密！

鐵頭除了火爆外，也是一名大情聖。（IG@陳志健）

近年陳志健除了在TVB有工作之外，也會往內地進行拍攝，兩人分隔兩地的時候，更顯這個相處的秘密更加重要！陳志健在接受《香港01》訪問時說，其實自己也有鐵頭sweet的一面，他說：「我現實中對太太都會做少少，因為我而家去咗上海工作，咁我私底下寫咗張卡貼喺雪櫃，等太太自己發現，如果佢冇發現我都會同佢講，不過佢最終都見到哈哈。其實就係咁，間唔中要小情趣，寫卡仔、送小禮物等等都已經好開心。」

兩人結婚八年依然非常恩愛。（IG@陳志健）

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除了對老婆非常有愛，陳志健對父親也是十分孝順，他因為爸爸的重病，放棄在TVB做全職演員的工作，他說：「爸爸出咗啲事，TVB想同我簽約嘅時候，我想處理埋爸爸嘅事先，都係老人病，之前喺頸位置血管塞咗80%，要陪佢醫院出入、見醫生，所以突然間就停咗約。之後佢都有搵我傾嘅，但嗰個時候比較尷尬，因為爸爸要入院，所以冇時間傾約。」正因如此，Otto希望有多一點時間陪伴爸爸和家人，不如將合作的方式試試轉換一下，簽下一份part time約，除了多時間陪家人，也可以現身不同平台，自由度更大。

陳志健無論與自己家人或是外家（羅樂林）感情都好好。（IG@陳志健）

陳志健在外原來也是一名健身教練，他坦言主要收入都來自這裡，所以生活並不擔心，一方面可以更多時間陪家人，一方面可以繼續自己心愛的演藝事業，監製也不會因為他是part time而放棄他，看來這個決定是對的。

陳志健真係好大隻。（IG@陳志健）

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