譚炳文逝世｜與紅顏知己李香琴合作無間　緋聞傳足30年最轟動

「配音王」譚炳文今年6月發現患上肺癌，昨晚（4日）因呼吸困難入院，經診治後今早11點離世，終年86歲。譚炳文於1950年代開始配音工作，播音工作逾半世紀，在1970年他與李香琴合組「李氏影業」拍攝電影，及後自組「譚氏影業」公司。

譚炳文今年2月亦有現身TVB。（VCG）

當中，最為人津津樂道的是譚炳文與李香琴的緋聞，二人從70年代開始合作至今，關係疑幻似真，緋聞傳足30多年。有指李香琴移民美國後回港拍電影時結識譚炳文，二人多年來合作無間，無論台上台下均被公認為是一對。二人的緋聞更一度令譚炳文太太吃醋，而李香琴亦表示過二人不是拍拖，但有感情。譚炳文與太太有一對子女，女兒譚淑瑩同樣是圈中人，非常熟悉爸爸的朋友和工作。

譚炳文與女兒譚淑瑩。（譚淑瑩Facebook照片）

而在2017年，譚炳文曾接受《1圈圈 星光背後》時被問到炳嫂會否呷醋，他稱：「緋聞做呢行就唔好理人講咩，我唔理當佢傻。（炳嫂有冇呷醋？）唔知佢呷唔呷，都幾廿年呷乜鬼。」

譚炳文與紅顏知己李香琴多年來合作無間！（VCG）

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兩人不時雙雙去登台，又經常合作拍戲，兩人更推出了《繽紛友情三十載》CD，同年並舉行《譚炳文•李香琴繽紛友情三十載》演唱會。譚炳文曾爆李香琴爆血管中風及患有腦退化並表示已年多沒見面，更一度慨嘆她已經不認得人，還去做什麼？老了就是這樣，看幾時輪到我自己。之後，2018年炳哥因心臟衰竭做搭橋手術，李香琴亦刻意避開傳媒往探病，顯得甚為避忌。