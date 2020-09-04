半百李嘉欣在家騷一字馬　意外再曝光中半山億萬豪宅

50歲「大美人」李嘉欣與富商許晉亨結婚近十二年，婚後一家三口居住在由家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅「曉廬」。近日因疫情影響常駐家中的李嘉欣，不時和網友分享她在家休閒玩樂的片段，亦令其位於半山區的豪宅內部多次曝光。

曉廬位於跑馬地的高尚住宅。（VCG）

李嘉欣在家騷一字馬！（李嘉欣微博照片）

據知，他們一家現住於家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅曉廬，曾有消息指許晉亨在曉廬擁有兩個單位，面積分別為A單位3,816呎和B單位3,676呎。豪宅的客廳空間寬闊，擁有一套淺色的布藝長梳化，和一面風景遼闊的大窗，除了早前曝光的乒乓波房外，她近日又曝光了屋內的健身室，房中更設有全身鏡牆，相當闊落，正在做一字馬的她更講道：「柔軟度還可以平衡和力量方面 要好好在家練習！有好建議，請告知M！」李嘉欣童年時一家一度居於天台鐵皮屋，又住過重慶大廈，果然是捱出頭來。

點撃下圖睇豪宅！

+ 12 + 12 + 12

點擊下圖睇更多靚相︰

+ 18 + 18 + 18

同場加映：【明星豪宅A級】林夏薇山頂豪宅無敵海景 何超蓮私家花園超氣派

點擊下圖睇更多超奢華豪宅，包括關之琳、張智霖、林海峰、孫耀威、容祖兒、張繼聰、Janice Man、黎諾懿、王祖藍和汪明荃：