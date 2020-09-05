羅志祥 Like「台版三上悠亞」性感照被鬧　終忍不住要澄清爆真相

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）日前被網友發現，在instagram上一連Like爆兩張有「台版三上悠亞」之稱的網紅「肝連妹」苗苗的性感相，隨即引來不少網友指其死性不改，花心形象又再次受到討論。對此為免大家對他有誤會，他就透過工作室發出聲明澄清，解釋按Like是向支持他旗下品牌的消費者表達謝意而已，望大家不要過度猜測。

小豬被發現Like爆網紅性感照。（真愛王子i微博圖片）

自小豬對性感網紅的照片按Like之後，過不久他就在nstagram上貼一張穿着印有英文「GUAN NI PI SHI」（發音：關你屁事）的黑色T-Shirt，被外界解讀疑是在反擊網友。正因為事件愈演愈烈當中，小豬亦決定要站出來澄清，就在微博透過工作室發出聲明，指出按Like一事只是向支持者表達謝意而已，並沒有其他意思：「對前來店裡消費或穿搭旗下品牌的支持者，羅志祥先生會以點讚或轉發的形式來表達謝意。」又提到他身穿的「GUAN NI PI SHI」T-Shirt是品牌新推出的作品，並非在攻擊網友，望大家不要作出不實猜測。

小豬身上的T-Shirt是新設計的潮服。（showlo@IG）