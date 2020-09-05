妻子浪漫旅行4 ︱蔡少芬重演相識相伴過程　張晉因一碗麵愛上老婆

內地旅行類真人騷《妻子的浪漫旅行》第四季於今日（５日）正式收官，蔡少芬張晉、Gina郎朗、張歆藝袁弘、胡可沙溢以及謝娜着上校服，重返校園體驗了一番校園生活，丈夫們更當眾向妻子表白，場面溫馨浪漫。

幾位嘉賓都學生味十足。（微博@妻子的浪漫旅行）

到了夜晚，一行人前往「青春派對」，以夫妻合作形式分別演出一個節目。蔡少芬同張晉為大家帶來「音樂小品」，講述兩人的愛情故事，演繹相識、相知、相伴的過程。回到17年前的一個夏天，蔡少芬與張晉因拍攝內地電視劇《水月洞天》而結下不解之緣，「當時我看到她背對着我煮麵的樣子，就想起了一句港劇的對白: 『要唔要我煮個麵畀你食？』從那一瞬間開始，我就想讓她做我女朋友。」隨即在台上唱出劇集主題曲。

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表演完求婚Part之後，張晉還大騷舞技，驚艷在場眾人，蔡少芬是開心到見牙不見眼，對老公滿是欣賞，再次開啟炫富模式：「帥氣！真是太厲害了！」

Ada忍不住驚歎。（視頻截圖）

來到最後一幕，蔡少芬與張晉已經兒女雙全，兩人四目對望，深情合唱《一生所愛》，最尾都忍不住哽咽，眼紅紅望着對方表達愛意：「你是我的一生最愛。」張晉坦言：「唱的時候，有些畫面確實在我腦海裡，我們結婚十二年了，相識有十七年了，如果上天給我們再一次機會，我們還是會選擇對方。有時候是要自己去想一下最初，就是不忘初心。」而蔡少芬也回應道：「我覺得兩夫妻最重要的就是坦誠，不管怎麼樣，就把那個事情說出來，就為着對方而接納對方的一種吧。」

輾轉五個地方，旅程正式結束。蔡少芬表示，這是自己最開心的一個真人騷，是一個快樂、浪漫又感動的一個旅行。而張晉也認為這是一可以更新夫妻之間愛情的一個旅行，兩人在節目中重溫了不少過往的經歷，感情也再次升溫。