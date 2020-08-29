【妻子的浪漫旅行4】張晉爆拍拖前秘密被4度遮嘴　蔡少芬：唔准講

由蔡少芬（Ada）、Gina Alice、張歆藝、胡可擔任固定嘉賓的真人騷《妻子的浪漫旅行》第四季即將於下星期收官，在最後階段中，四位妻子終於有得同老公團聚，齊遊雲南大理。

四對夫婦與妻子團團長。（微博@妻子的浪漫旅行）

晚餐期間，張晉自爆性格比較慢熱，通常拍完一套戲才與劇組人員熟絡，不過與Ada第一次合作就成功俘虜她的芳心，令同為演員的袁弘非常好奇。原本Ada解釋是因為自己太多話，有她在的地方就不會悶，所以張晉很喜歡自己在場。結果被張晉打斷：「她話太多了，沒辦法拒絕。」相當搞笑。

張晉與Ada的性格互補。（視頻截圖）

在節目前幾集中，Ada曾透露當初與張晉交往時有過「約法三章」，想不到這個故事還有「前傳」。張晉表示，那是同意拍拖後才有這個要求，更大爆之前Ada曾拒絕過自己，以他的性格，如果被拒絕就不會再主動，但Ada仍繼續找他玩……一旁的Ada緊張到連續4次手動遮嘴，不讓張晉再多講。

不過在大家的起哄下，張晉繼續分享道，本身覺得拒絕後應該保持一定距離，不料Ada第二日就發信息問他：「起床了沒有啊？」令張晉思緒混亂，心諗「拒絕後還那麼主動找他」。這時Ada也按捺不住，即刻彈起身解釋：「因為我要打破那個尷尬，因為男生來跟你說完了，如果我就是讓他很尷尬，他以後就不是我朋友了嘛，但我覺得他是一個可以做朋友的人。」

Ada覺得這樣可以避免拒絕後的尷尬。（視頻截圖）

正因為Ada的這番舉動，令張晉覺得自己還有希望，於是過了幾日後，他再次表白，竟又遭到拒絕！到Ada回港工作完，再到蘇州拍戲時，第一個找的人又是張晉，竟是因為「張晉好玩」。不過這套戲要拍4個月，張晉忍不住笑言「一直拒絕我一直找我玩。」陷入「死循環」。

當初張晉也被Ada的舉動搞到一頭霧水。（視頻截圖）

雖然Ada連番拒絕，但看得出她當時是喜歡張晉的，只不過可能出於一些考慮，因此一直以「朋友」為界。張晉也講到之前Ada在節目中講過的一番說話：「你是我這輩子覺得最沒有可能在一起的一個男孩，結果就成可能了。」

今日（29日），Ada也在微博憶述當時的想法，真心覺得張晉是一個非常好的男仔，那時候怕她同陳法蓉外出被騙或者有危險，每日都等她們收工一起玩。但張晉小Ada半歲，她不想失去這個朋友，因此拒絕後繼續找對方是想緩解大家尷尬情緒，甚至當對方是女仔！既然現在米已成炊，就輸給他。言語間充滿愛意。

蔡少芬全文。（微博截圖）

兩人由相識、相知到相伴，時過境遷，依然恩愛如初。（視頻截圖）