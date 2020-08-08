妻子的浪漫旅行4︱蔡少芬聽張晉前任來電冇安全感　男方舉動獲讚

《妻子的浪漫旅行》第四季來到最後一站，寧夏中衛，在一望無際的沙漠中體驗生活。新一集中，妻子團成員蔡少芬（Ada）、Gina Alice、張歆藝、胡可、團長謝娜、金瀚等來到沙漠中最神秘地帶，幾人寫下最介意的事，埋葬在沙漠。

最後一站，寧夏中衛。（微博@妻子的浪漫旅行）

當中，要數Ada寫得最長，她重提當年流產一事，表示自己一直希望有4個孩子，但當初第一個BB在兩個月後便沒有了心跳，令她一直覺得很遺憾。幸好有張晉的一路陪伴，兩人調整好心情，迎接未來。Ada留着淚說：「所以我很感恩我有我老公。那些人說他不配我，我覺得是我不配他，因為他真的是一個非常好的男人。他保護我保護得太好了。」

點擊下圖睇Ada寫下的最介意的事：

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Ada同張晉多年來一直是圈中的模範夫妻，兩人相濡以沫，共同進退，羨煞旁人。在晚餐期間，Ada還大爆曾接到張晉前女友的來電，當時對方問她是誰，為什麼要聽張晉的電話，Ada則霸氣回應「關你什麼事，你打過來幹嘛」之後便收線。不過，她坦言其實當時自己有點害怕，因為剛剛拍拖，缺乏些安全感。

點擊下圖睇Ada爆笑演繹前任與現任對話：

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到了第二日，Ada告知張晉有女生打電話來，感覺很像他女朋友，質問其有沒有搞清楚之前的關係。於是張晉當着她的面，即刻回電，給予了一段模範男友的教科書式回答：