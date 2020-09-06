我要做業主｜凶宅大王伍冠流曾投資逾200單位　堪輿學家解構凶宅

由胡諾言、林秀怡、彭慧中主持的無綫（TVB）節目《我要做業主》最新一集就請來有另類物業投資者，有「凶宅大王」之稱的資深投資者伍冠流分享投資經驗。

一般人聽見「凶宅」二字，通常會避之唯恐不及，但對於香港「凶宅大王」伍冠流來說，凶宅並不可怕，只要衝破恐懼，凶宅投資利潤相當豐厚，是個值得投資的商機。伍冠流多年來買賣多達200間凶宅，絕大部份都有錢賺。不過，他就慨嘆近年供應斷層，凶宅都被搶到貴一貴，相比起同類型物業只差一至三成左右：「早廿年前都起碼有7折，有時6折甚至5折都買到。（啲人唔驚凶宅？）折扣大就克服到恐懼，於是就會買。呢個世界咩鬼都有，但都唔夠我呢個窮鬼惡。」

凶宅大王伍冠流外表正氣！（影片截圖）

對於近年凶宅即使只打9折依然有不少人入手，伍冠流稱：「唔介意嘅人多咗，變咗競爭又多咗，真係要去到9折先買得到。（9折係呢個時勢都吸引？）唔吸引，要7折先至得，因為仲要畀百分之15印花稅，7折買到等於85折買到。（年輕人買另類物業會唔會容易啲上車？）過咗心理嗰一關，係值得買。睇下佢係點樣嘅凶，自殺、跳樓或者燒炭？最唔好就係謀殺，最緊要睇人哋聽到覺得呢種凶嘅情形，恐懼愈少就愈好。」

多年來買賣多達200間凶宅，相當厲害！（影片截圖）

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節目更請來堪輿學家楊皓雲師傅為大家解構凶宅，當中就講到凶宅三級制：「第一級凶宅例如有意外失足墮樓同生老病死，其實呢啲唔算係凶宅，道教上稱之為陽壽已盡，死者死後都未必會逗留喺兇案現場，陰氣唔會重。第二級例如係跳樓同吊頸，大部份死者都係有目的而死，死後會會搵冤親債主，呢啲屋相對嚟講都會麻煩少少，但都唔使驚，因為陰氣都唔算太多。最嚴重係第三級凶宅，由於死者係枉死，怨氣比較深，會一直陰魂不散唔走，要請返專業嘅道教師傅做法事，超度亡魂，同埋要做大裝修，送一送走啲殺氣，入住之後都要成日拉開窗簾等光線長期投入，空氣流通，陰魂先會慢慢消散。」

堪輿學家楊皓雲師傅。（影片截圖）

至於凶宅在銀行能否估價，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明就解釋：「要睇凶嘅程度有幾大，一般都估到價大慨係7至8折之間。（借唔借到按揭？）唔係間間銀行做，係有個別銀行熟悉程序先做，有啲極凶嘅凶宅，基本上冇銀行做，網上做估價基本上出唔到，呢啲就要小心。」

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。（影片截圖）

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