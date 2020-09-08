高鈞賢自爆由主角淪為二打六　 錯失「強姦」高海寧：我做唔到

高鈞賢表示自己一入行位置有啲高 ,但因為缺乏經驗，加上對自己期望高，結果心理壓力非常大。（影片截圖）

年初由內地回流香港嘅高鈞賢，雖然未有表態會否回巢，但頻頻亮相無綫節目嘅佢，足以證明雙方關係良好。日前佢與同樣都係港男出身嘅黃祥興、袁偉豪，作客由伍詠薇、林盛斌（Bob)主持嘅節目《Tiger`s Talk》時，提及05年參選第一屆香港先生時，因為實在太年輕（21歲)，所以好多嘢都唔識應對，亦因而影響了自己嘅星途。

港男一出，伍詠薇又要拎個氧氣罩出嚟。（影片截圖）

高鈞賢表示當年自己猶如一張白紙，只係記得選完之後第二日就被監製錢國偉帶去蘭桂芳夜蒲。「當時我係唔識，完全未玩過，一生人都未試過咁多女仔行埋嚟。」加入無綫後，參演《肥田囍事》與《法證先鋒II》，先後與胡杏兒、佘詩曼拍對手戲，短短兩年時間，就已經由客串升呢做《幕後大老爺》男二。「我係唔認輸嘅人，公司比好多機會我，拍《幕後大老爺》時，真係好困難，雖然係男二但並列男一，自己未拍過古裝，對白、行位點擺都唔知，嗰時真係攬住劇本瞓，自己盡咗力，好大壓力。有時拎通告會聽到啲人講『今晚同高鈞賢？一定over(超時）啦』，拍完呢套之後，監製都唔係咁敢用我。」

拍完《幕後大老爺》後,高鈞賢表示好多監製都唔敢再用自己。(影片截圖）

確實，高鈞賢拍完《幕後大老爺》後，開始淪為男配角，甚至連非禮阿婆等二打六的角色都要做，一度令佢抑鬱成病。「心理壓力好大，因為出街個個都識我，自己都想有進步，（完約前）最後幾年係少咗進步，有一套拍緊都無咗，之後有一套係監製想比機會我，個角色係需要強姦高Ling(高海寧），佢知道呢個角色係會注目度好高，但我都做唔到。」高鈞賢口中所講嘅強姦角色，應該係2012年嘅《法網狙擊》，劇集開拍前，他曾對外預告，惟之後他表示自己因為右腳筋斷裂停工，角色由白健恩頂上。多年後重提舊提，他在節目中笑言：「咁我都想試嘛。」對手係高Ling，有邊個唔想試？！

《法網狙擊》呢場強姦戲,高Ling對手如果係高鈞賢而非白健恩,應該會更好睇‧(影片截圖)

由於過唔到心理關口，令高鈞賢發展平平，不過他否認自己不受重用。「最後幾年樂小姐同高層都傾好多次，希望我留低，比我Offer都非常好，只係我30歲，想趁呢個時間博一博，因為自己都好鍾意搏。」

點擊下圖就會明白高鈞賢點解咁可惜