黃祥興自爆曾遭樂易玲斷北上發展：佢同湖南衛視講『他是我的』

黃祥興因參加《香港先生選舉》而入行,並獲不少機會。(影片截圖)

無綫自05開始嘅《香港先生競選》，雖然只係舉辦過八屆，但已吸納了大批小生，當中包括許家傑、翟威廉、丁子朗、黃建東、羅天宇等人。最新一集由伍詠薇、林盛斌（Bob)主持嘅《Tiger`s Talk》，請嚟男出身嘅黃祥興、袁偉豪同高鈞賢作客。

當年才藝表演係唱法文歌同溜冰。(影片截圖)

當年嘅泳褲look。(視覺中國）

問到港男嘅面試情況，是否與港姐如出一轍，袁偉豪表示：「我記得第二輪面試時，樂小姐都在場，我著平腳泳褲拎住支結他，無著衫，呢一刻諗返其實都幾好笑，啲評判坐喺度望住你，你好似一個全裸嘅人拎支結他遮著自己唱歌表演咁。」之不過，呢個泳褲面試環節，原來黃祥興係未曾經歷過，事關當年由法國回流嘅佢，由於中文唔好，聽錯星期日做星期一，因而錯過面試因而被安排後補。「我入咗一間房仔，有樂小姐同錢國偉，自我介紹時佢哋一聽到我來自法國就話OK，無著泳褲，可能知道來自法國size應該無問題。」

一講到細佬黃長發當年嘅新聞,黃祥興心痛落淚。(影片截圖)

黃祥興當年雖然三甲不入，但最終仍獲無綫簽約成為旗下藝人，並隨即有拍劇機會。「第一套《滙通天下》， 同陳豪爭郭羨妮，我做佢男朋友，有咀戲，仲唔發揮下我啲french kiss。不過當時我係廣東話未ready，又無上訓練班，一嚟就去橫店。」黃祥興於07年獲公司安排到內地參與《舞動奇蹟》，雖然羸面十分低，但仍然日練夜練，甚至獲湖南衛視高層賞識。「佢問我有無興趣一齊發展，我當時望一望小姐，佢擰頭然後話『他是我的』」黃祥興未有因錯失賺人仔機會而感到可惜，反而十分感謝樂小姐重視。

當年只有23歲的黃長發，戀上39歲兼育有一女的「鞋王」鄧劍群三奶Karen，二人愛得轟烈，男方甘願放棄事業，女方則與鞋王反面。（視覺中國）

節目中，身為主持嘅Bob提到當年細佬黃長發因戀上「鞋王三奶」李姿霆而搞到甘願放棄事業，問黃祥興可曾感到拖累時，黃祥興一時感觸落淚，並謂：「我唔會嬲因為始終係一家人，但咁多年都戥佢心痛，主要係嗰時打擊比較大，到而家有時佢都會驚人望住佢嘅眼神。」黃祥興當年支持細佬參選港男，是希望他透露訓練而變成成熟，但結果卻陷入不倫之戀，當時他曾與細佬分析，認為撇除對方「三奶」身份，單係比細佬年長16歲兼育有一女已經唔太好。「我相信（李姿霆）係有少少利用左佢，想去實現某啲目標，但佢又太天真，以為真係愛情。因為好多報道佢都唔知點解出咗鏡，好明顯有熟人先夾到記者，細佬嗰時唔識呢啲。（覺唔覺得影響咗自己發展？）一定有，但嗰時我廣東話未好好，如果愈來愈多劇拍的話，都係slow down會好啲。」