晚吹｜的士司機車完去元朗鄉村後　被靈體纏繞仲請極都唔走？　

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到的士司機Jacky哥講鬼故，他其實曾經上過節目，由於觀眾對他講的故事非常感興趣，可以說是收視保證，所以再次上節目。

Jacky哥講鬼故是收視保證。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

Jacky哥分享了一件新的靈異事件，故事發生在一個新入行的年輕女司機身上，有天她接了一單元朗的Order，男乘客的目的地是元朗八鄉的古舊鄉村，由於該處非常黑又沒有街燈，女司機不敢入村，而且又是單程路來，她和乘客就爭論了很久，但最後她也被迫車入村，Jacky哥說︰「咁佢要掉頭走，車嘅倒後鏡已經有個鏡頭拍住後面，望住後面一路倒車，冇嘢嘅！完全冇嘢嘅！但係『嘭』一聲，好大聲喎。」她心想撞到什麼？但她不敢下車，因為太黑了。到她駕駛到大馬路，有街燈的地方，立即下車檢查，卻發現的士沒有異樣，也沒有什麼凹陷和刮花，於是就算了。

主持聽到好投入。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

到第二日，同樣是午夜12點後，又收到手機程式電召入元朗，她又接了單。客人上車，他的目的地竟然又是昨天的同一條村，但是他們卻是不同的乘客，她唯有車去，在村口又在爭論要不要入村，Jacky哥說︰「入去入面，落咗客，雞咁腳咁諗住走，掉頭又好小心，好慢啦，咁就唔係同一個位嘅，附近啦。落完之後就揸返出出面，出去出面好黑好黑，突然之間見到馬路邊，有個女人企喺度，白衫白褲，耷低個頭，長頭髮，但係佢合十隻手。然後佢就驚，佢就攞車大燈照住，望住遠處，見到呢個人，佢冇截佢車。」女司機心慌慌，心想不是真的撞鬼吧？她踏下油門就離開了，她以為沒事，但隨後幾天就決定減少工作，因為太邪了。

女司機看到一個女士在路邊雙手合十。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

女司機就放假去了打麻雀、買六合彩，她非常旺，中了幾百元的六合彩，更是連中兩期，打麻雀又「一家贏三家」，她以為自己只是好運。之後她再上班，如是者又中同一個位置的Order，男乘客在車程途中問司機︰「一個女司機，點解你唔擺返啲鎮壓啲神鬼（嘅嘢）？你有冇信念嗰啲嘢？」司機說︰「我唔信呢啲嘢㗎！」去到相同的位置時，男乘客說︰「其實呢，我想唔講嘅，不過都要講㗎啦，我自己有信神佛呢啲嘢，我全身都係佛牌，因為我好容易見到呢啲嘢嘅，咁點解頭先我一上車就問你呢？」當時司機已經被嚇哭了，乘客說︰「我唔係嚇你，我真係見到你乘客位有人喺度啊嘛，你隔離有個人喺度，咁佢亦都坐咗喺度好耐，我上車已經見到佢，我先同你講，佢又唔走，我咪問你囉，我而家想幫你啫。」

故事好恐怖。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

之後乘客主動說幫司機把靈體請走，唸了些經文後，男乘客就走了。司機怕得立即叫行家出來食消夜定驚，吃東西時司機們都安慰她說沒事的，因為乘客都幫她請走了靈體。不過，吃完消夜後，她就打算下班，正走向自己的車時，她親眼見到一位「女士」坐在她車上後排的座位，但其他人完全看不到。點擊下圖看故事的結局……

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