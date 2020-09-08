安樂蝸｜60萬裝修529呎屋玩度假Feel　落地玻璃鏡原來關風水事？

J2節目《安樂蝸》最新的一集由主持林穎彤、鍾晴和嘉賓關曜儁到訪一間529呎的家居，單位是情侶婚後的小天地，風格簡約，看上去也非常開揚！

除了客廳一幅米色主牆和睡房的藍色牆外，其他牆都留白了。（《安樂蝸》電視截圖）

男屋主從事金融行業，女屋主就是教師，他們不希望把工作壓力帶回家，所以單位除了用簡約風外，也帶點度假Feel。一入門口，就望到落地玻璃窗，非常開揚，屋裏的裝修和家具也不多，以白色、米色和木色做主調。由於屋主信風水，他們按風水專家的意見，在客飯廳加了一塊可以照射到廚房水龍頭的大鏡，就會有利財運。另外，因為米色和藍色有利屋主夫婦，所以客廳的主牆用了米色，至於睡房，就有一半的牆用了柔和的藍色。

飯廳的大鏡可以看到廚房水龍頭的倒影，這是屋主根據風水專家的意見而設計的。（《安樂蝸》電視截圖）

單位沒有做間隔改動。主要是廚房的門改做玻璃門，令到大鏡可以看到廚房的水龍頭之餘，也更通透。門口附近的胡桃木高身櫃也非常特別，除了加了木紋外，也做了一個中空位，用來放小飾物，更加上雲石元素，簡單又有格調。529呎的空間，有一間主人房之外，還有另一間房，不過他們不希望把工作帶回家，所以並沒有用來做工作間，反而成了儲物室，或者將來用來做BB房。單位另一個特色，就是客廳的露台，露台鋪了戶外木，有度假感覺，加上外面的山景，可以令人放鬆心情。價錢方面，全屋裝修連家具大約用了60萬。

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