《過街英雄》收視未理想 　森美直言要負最大責任：講聲唔好意思

森美周二(8日)現身電視城出席無綫劇集《過街英雄》宣傳造活動。早前森美遭到藍營人士追擊，要求無綫停播，否則將永久杯葛。對於劇集收視未理想，森美直言自己要負上全部最大責任，「第一件事自己又新手，你哋都知我幾咁惹火啦，如果收視未能預期其他人理想，我都應該講聲唔好意思，我認都係因為我嘅，我堅負呢個責任。（收視未如理想，是否受到追擊關係引致？）其實我都唔知，冇人能夠清楚話我知，究竟係定唔係？好可能因為咁嘅原因，啲人會睇多咗唔定，可能有人會睇可支持森美，所以實際結果冇人知，對於我嚟講，我依然尊重觀眾嘅選擇，呢個都顯示到香港自由嘅地方。」

森美認為每個人都有自己的睇法。（梁碧玲攝）

（點解惹火？）森美坦言：「其實都冇辦法，過去我嘅言論都唔係好偏激，你知啦！喺呢個民意打仗嘅時候，一啲好少嘅事，都會掀起唔同嘅反應，咁所以自己都會明白，作為藝人都要去面對，不過最緊要都係屋企人，最怕佢哋唔明白，自己亦感受到佢哋承受緊其他壓力。（會否封口唔講？）其實一路我都唔多講，但好多時間都無可避免唔講，都會盡量關心家人嘅感受，然後再講說話，但係我最關心係佢哋嘅感受，多於究竟我講過番說話，觸怒到唔同政見嘅人。（即係阻唔到你禁聲？）唔同陣營，都講緊自己相信嘅說話，只要唔傷害人，講自己相信嘅說話，我覺得我哋應該有嘅言論自由。」