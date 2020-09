落選港姐賴琦媛(Ivy)在參選期間被網民爆黑歷史,指她從少貪慕虛榮愛識富二代,名副其實是「拜金女」,隨後又被傳媒拍到隨處掉煙頭等缺德行為,嚴重影響港姐形象,最終被選美大會提早踢出局。沒有港姐身份包袱的Ivy,今日(5/9)在IG上載身穿紅色火辣性感比堅尼,乘遊艇出海享受日光浴,大騷白滑肌膚出眾身材,亦不忘發文話:「Catch the tail of the summer!!!」,獲網民留言大讚:「冇得輸!」

夏日炎炎,夏水禮!(IG:lkeiwun)