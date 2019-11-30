【演員請就位】阿嬌無緣進級12強　網友怪李少紅導演太偏心

內地綜藝節目《演員請就位》來到第三階段考核，四位導演將分成兩組進行聯盟對戰，經過抽籤決定之後陳凱歌與李少紅導演一組，趙薇與郭敬明導演一組，他們將對「時下熱點」﹑「千家萬戶」兩個主題進行拍攝。沒想到阿嬌（鍾欣潼）在今期表演中成績不太如理想，最終以第14名的成績淘汰出局。不少網友都為她感到不值，紛紛指責李少紅導演太偏心他人。

阿嬌在最新一期節目中，被淘汰出局。（《演員請就位》微博圖片）

就在最新一期節目中，阿嬌參與了李少紅導演執導的《開心家族》，其中她就飾演一位媽媽的角色，雖然發揮得不錯不過比起前兩期的表演似乎遜色了一點，沒有太多亮眼位。雖然最後《開心家族》是贏了郭敬明導演組的《我的兄弟姐妹》，但在在贏家有100票分票的機製下，阿嬌得票最少就慘遭淘汰。

一開始阿嬌是獲分配15票的，但因為李少紅導演將票數分配超出了100分，於是就減去阿嬌5分，減去周奇5分（原本35分），再加上現場觀眾的170票，阿嬌最終獲得180票，以2票之差輸給薇薇的182票，無緣進級12強。正因為李少紅導演的突然減分，不禁令人覺得她的操作有問題，假如維持阿嬌15分減去周奇10分那阿嬌就不用淘汰，而周奇綜合分數仍然高企亦不用淘汰。所以網友有感她是太偏心：「10票應該扣周奇」﹑「保周奇送阿嬌出局」…替阿嬌感不值。

李少紅導演扣去阿嬌5分，令她最後以2票之差無緣進級。（微博圖片）

阿嬌被淘汰不少網友替她感不值的。（《演員請就位》微博圖片）

對於只差2票就被淘汰出局，阿嬌亦尊重賽果更表示因為這個節目令她成長許多：「我從小出道就在舞台上就特別的緊張，從我第一次跟這一次的比較，我覺得我這一次的發揮已經有很大的進步了。而且在這個節目可以認識到那麼多的朋友也是很開心沒有愁的感覺。」

而陳凱歌導演對於阿嬌的淘汰亦感非常意外：「說阿嬌出局是我非常意外的事，但是阿嬌我也跟你說老實話，你並不需要這兒的名次，因為你已經是一個非常成功的演員，不僅是成功的演員而且是非常好的演員。但是我要告訴你的話很簡單，繼續往前走你是大風大浪都經過的人，經歷這一次在舞台上的一切，相信你將來會愈演愈好。」趙薇亦公開大讚阿嬌是一位好演員，望她好好一直演下去。

李少紅導演這個減分操作被質疑太偏心他人。（《演員請就位》截圖）