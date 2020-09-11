矚目配角｜秦煌妻曾提六次離婚　「我冇緋聞只係鍾意同朋友玩！」

秦煌，TVB的一代老戲骨，拍下的劇集、電影數之不盡，由最初的老頑童周伯通，到中期《卡拉屋企》的肥舅父，再到現在盡是別人的爸爸，陪伴著兩、三代香港人成長。今年已經72歲的秦煌叔，依然敬業樂業，其實他在28歲才入行，在當年也算是比較遲，不過在23歲時便已認識了終生伴侶，是一位廣播人—莫佩雯。

當年《勁草嬌花》的原唱人是秦煌的老婆。（網上圖片）

秦煌叔跟莫佩雯很早便結婚，也沒有什麼大排場的婚宴，一切低調。婚後育有3女1子，現在都已長大成人，各自有自己的家庭，秦煌叔一直不敢太過打擾他們，也有可能是因為自己當初對子女實在有點疏忽。至於秦煌叔太太，原來在三年前已經離世，一切也是低調處理。其實兩人的婚姻也不是圓滿，莫佩雯曾六次向秦煌提出離婚，但秦煌叔六次都拒絕！

秦煌前後共四次飾演周伯通。（螢幕截圖）

妻子前前後後提出六次離婚，生前也已經分居，秦煌叔拒絕離婚皆因自己的仔女反對，他說：「其實呢件事唔係好嚴重，離唔離婚，我都要徵求我啲仔女意見，佢哋唔贊成我離婚，咁咪算囉，佢哋唔贊成就算囉。所以而家我喺香港大半年都返唔到上去，我都唔喺仔女度住，住酒店，唔使煩佢哋，佢哋輪流拎午餐晚餐畀我。」

因為疫情，秦煌叔暫時返不了內地的居所。（梁碧玲攝）

雖然口說聽兒女意願，但其實秦煌心底裡也不是想離婚，否則也不會拒絕六次，「唔係我想，六次我都冇應承，我係唔想，因為我係冇其他嘢，冇緋聞，我只係鍾意做戲、同朋友玩，結咗婚之後由唔了解去到好了解嗰陣。好多嘢唔夾，要問返佢，而家都問唔到喇，嗰陣問佢都唔會答我。」莫佩雯於三年前離世，到底原因是什麼，可能是秦煌叔一直解不開的心結。

不是不想知，而是再也不能知。（梁碧玲攝）

對於仔女，秦煌叔也不是一位稱職的爸爸，他甚至形容自己的兒女是「放養」，不會規管，也不多溝通，因為長期要工作，所以關係自然疏遠。問到會否後悔？他表示後悔的事並不是這件：「係有一個後悔，我細囡好鍾意讀書，佢要求我畀佢去外國升學，但係我老實同佢講，你有四姊妹（弟），我剩係支持你就得，點同其他交代？但全部支持晒又唔得，嗰陣時都要十幾萬一年，如果支持晒咪要幾十萬一年？邊有咁多錢。」

秦煌叔有三女一子。（梁碧玲攝）

到了現在，72歲的秦煌自己獨自住在內地，也不想回到兒女的家，「到而家我同仔女都唔係講好多嘢，講三幾句，都唔可以話係疏遠，不過個個都有頭家，我反而鍾意佢哋啲細路。（同返囝囡住？）我而家暫時都唔知，呢啲係將來嘅事，暫時都可以。」雖然口裡說不，但看著秦煌叔老態漸現，自己獨居在內地始終難以有人照應，如果能夠早點回港跟兒女共敍天倫或許會更好！

點擊睇秦煌叔近況，他說正在積極減肥：

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