費玉清尼姑家姐連上3節目唱衰細佬　表明將螢幕還俗花生陸續有來?

家家有本難唸的經！恆述法師、張菲與費玉清是台灣演藝圈高知名度姊弟檔，近日恆述法師於一周內連上三個節目，把張菲、費玉清批得體無完膚。兩兄弟其實有心幫她度難關，只是方式不為她所接受，壓垮姊弟情的是一篇「不排除脫離關係」的報導，讓她心結難解，機槍橫掃一吐怨氣！

恆述財務出狀況已兩年，費玉清曾夜奔她精舍，要幫她處理債務，但希望她放下讓她陷財務黑洞的宗教事業，回歸家庭，恆述認為他是有條件的相助，拒絕接受。張菲近年沒節目、沒收入，知道她做了7、8 年珠寶生意，手上有一堆裸鑽，提出幫她處理珠寶還債的建議，她也不願意，兩兄弟其實都擔心她，沒有不聞不問，後來一篇報導寫張菲不排除脫離姊弟關係真正傷透她的心，才造成她這回大爆發，反過來指責兩兄弟忘恩負義。

恆述法師(左起)、費玉清、張菲是台灣演藝圈高知名度姊弟檔（聯合新聞網授權使用）

恆述節目上說，當年張菲欠西餐廳黑道百萬，是她提著現金去償還；費玉清被女助理四處開票欠錢，是她賣了敦化南路50坪的房子幫他填債，「現在我周轉一點錢，你們卻打落水狗，說我踐踏親情，要斷絕關係，我還罵他們霸凌手足咧。」說得義憤填膺，但當主持人問到過去，恆述也坦言，張菲曾周轉數千萬，費玉清也曾幫借千餘萬，可能多年來次數不少，後來他們要她寫本票、立字據，這點她過不去：「當年幫他們時，我怎沒叫他們寫過。」

上謝震武節目時，她形容3姊弟現在關係，「我媽是房東，我跟張菲、費玉清都是房東肚子裡（子宮）的房客，房東這房子這輩子就租我們3人，房客和房客之間有姻緣就多來往，沒有姻緣就算了，何況現在房東已經死了。」兩個弟弟關心其實沒斷，但方式沒顧到姊姊的感受，恆述罵了一輪吐了怨氣，據悉之後決定不再數落弟弟。

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接下來她想大鳴大放回演藝圈，叫幫忙安排通告的人接綜藝秀，目前白冰冰、吳宗憲的節目都在談，甚至願意換掉迦逤、着高跟鞋載歌載舞都沒問題，她說：「其實我想做台灣版的艾倫秀。（The Ellen show）」但她不知道電視圈環境已入寒冬，張菲淡出兩年、費玉清也選擇隱退，拿著罵弟弟當主題橫掃談話性節目一輪後，未來自己的舞台會在哪裡？姊弟裂痕該如何撫平。

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