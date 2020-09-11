關之琳上直播節目賣貨被嫌老　法令紋重到連濾鏡都幫唔到？

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近年內地直播平台盛行，令不少明星都多了一個工作機會，既有錢賺又可以增加曝光率，完全是一舉兩得。而大美人關之琳近日亦加入直播行列，在成都直播賣貨，卻沒想到樣貌被網友吐嘈，指她法令紋重略顯老態。

關之琳好難得會上直播節目賣貨。（關之琳微博圖片）

現身成都為某家居品牌直播賣貨的關之琳略顯緊張，在說話的時候總是講得不流暢，甚至還要經常翻看擺在面前的劇本，之後才慢慢調整好整個直播狀態。梳著中分頭身穿優閒服的她，看起來整個狀態還不錯，但有細心的網友卻發現她的妝容過於濃艷，而且法令紋好重，揚言她即使化了濃抹都難以遮掩，就算直播開了濾鏡功能都打救不了她，直言一代女神老了。

關之琳被指法令紋重。（星噗克微博圖片）

不過有網友就力撐關之琳，認為她如今57歲有如此狀態已經非常好，樣貌還是一樣迷人。而她亦不吝嗇在鏡頭前同大家分享保養心得：「我很喜歡運動，又愛睡覺又愛吃，當然保養就是在吃方面，用的物品上面要用好的東西。」難怪她保持得那麼好。而不講不知原來她都有追看時下最紅的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，對一班姐姐讚不絕口：「我覺得她們很厲害，就是很有實力，所以我有想過如果上去會怎麼樣，但是我就覺得我很害怕。」假如姐姐節目有第二季，不知道關之琳會不會考慮參加呢？

關之琳第一次直播賣貨有些小緊張。（星噗克微博圖片）

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