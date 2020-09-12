K-pop龍頭SM娛樂開訓練學校　想做下代EXO唔只學唱歌跳舞？

即時娛樂
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SM娛樂是為南韓「三大經紀公司」之一，也是在韓流界有舉足輕重地位的龍頭，從90年起就培養了一批又一批炙手可熱的偶像團體，包括：H.O.T、S.E.S、神話、東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet、NCT等當紅韓流歌手，紅遍各地。可是SM的野心遠不止於此，近年其積極擴展副業，從旅行業到影視界無所不能，包括投資電視劇、綜藝等，《認識的哥哥》及《孝利家民宿》就是其代表作。SM娛樂日前就宣布將在首爾開設全球性K-pop訓練學校「SM Institute」，希望培養K-pop及大眾文化人才。

SM娛樂從90年起就培養了一批又一批炙手可熱的偶像團體，圖為二代鼎盛時期，齊集東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee的家族照片。（網絡圖片）

根據SM娛樂發布的資料，「SM Institute」除了有練習生般的訓練課程外，還針對性為不同國籍的學生提供韓語、英語、漢語、日語等語言課程，並以持續培養出國際明星的教育機構為目標，未來也計畫在海外成立分校，繼而推廣韓流文化。「SM Institute」將於10月開始招生，並於2021年3月正式開課。

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