K-pop龍頭SM娛樂開訓練學校　想做下代EXO唔只學唱歌跳舞？

SM娛樂是為南韓「三大經紀公司」之一，也是在韓流界有舉足輕重地位的龍頭，從90年起就培養了一批又一批炙手可熱的偶像團體，包括：H.O.T、S.E.S、神話、東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet、NCT等當紅韓流歌手，紅遍各地。可是SM的野心遠不止於此，近年其積極擴展副業，從旅行業到影視界無所不能，包括投資電視劇、綜藝等，《認識的哥哥》及《孝利家民宿》就是其代表作。SM娛樂日前就宣布將在首爾開設全球性K-pop訓練學校「SM Institute」，希望培養K-pop及大眾文化人才。