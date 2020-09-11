反對已故Sulli雪莉與大14年崔子交往　母親後悔關係曾決裂

韓國女團f(x)前成員Sulli雪莉去年10月被發現倒臥家中死亡，享年25歲，昨日（10日）MBC電視台播出紀錄片《docuflex》，訪問了曾同住宿舍的少女時代Tiffany及Sulli生前好友等。其中痛失女兒的母親講到二人曾「母女決裂」，因而令她相當後悔。

Sulli父母在她7歲時離婚，母親在訪問中多次道歉，講到女兒2014年與年長14歲的崔子認愛前，家庭生活一直很幸福，但傳出緋聞就關係突變。母親提到：「突然出現相差14年的男朋友，覺得突然跳了好幾個階段…因為我不認可她的男朋友，所以她很生氣又難過…」其後母女關係變差，母親坦言自己性格火爆，自Sulli要求經濟獨立後，除了間中打電話聯絡外就一次也沒有與女兒見過面。

Sulli母親接受訪問坦言母女關係曾決裂。（MBC截圖）

深感後悔的母親也講到，由於Sulli早在2016年曾自殺未遂，所以去年再一次收到女兒死亡消息時並不相信，只問過公司「狀態應該沒有問題吧？」，可是卻惡夢成真。母親憶述當日花了兩小時多才到達首爾，只為了不能讓Sulli一人離開。她跑到二樓只見躺在地上的女兒，緊緊抱着她一小時並叫着Sulli的名字，至今也後悔沒有好好向女兒道別，後悔現在才了解女兒孤獨的心，一直有「沒有機會回去嗎？」的想法。

節目公開數張Sulli可愛的童年照：

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Sulli曾講過開始宿舍生活後非常想念母親，這一幕令人傷心。（MBC截圖）

Sulli與年長14歲的崔子認愛後，因男方愛玩的形象而令她飽受批評。（網上圖片）

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對於Sulli生前經常因網上發言，以及果敢行為衣着等多次被網民批評，Tiffany卻表示一直非常欣賞Sulli敢做敢言，認同IG等網上平台只是自由表達自己的地方；而有資深傳媒人替Sulli平反，認為不是大眾口中的「瘋女人」，只是沒有幕前人敢於「做自己」。而其他好友則講到，Sulli離開前的一晚在非公開IG上傳大量照片，當時以為她只是想一次過分享忙碌的工作，現在想起卻發現原來是道別。

提起昔日愛惜的妹妹Sulli，Tiffany感謝她曾一起渡過堅強的時間。（MBC截圖）

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