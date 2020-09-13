朴寶劍追夢路成年輕人寫照　《青春紀錄》3大看點贏《愛的迫降》

近十餘年韓流文化風靡全世界，韓劇亦憑新穎題材及俊男美女吸引一大票忠實觀眾，看Netflix的熱播排行榜就會發現韓劇長期佔倨榜首位置，上月金秀賢、徐睿知主演的《雖然是精神病但沒關係》在治療觀眾的心靈後落下帷幕，當觀眾正苦無劇集接檔之時，由朴寶劍、朴素丹主演的《青春紀錄》橫空出世，首播平均收視達6.362%，成績比《雖然是精神病但沒關係》（6.093%）及《愛的迫降》（6.074%）更好，稱霸有線和綜合頻道同時段收視率，就讓我們一起看看這部劇的吸引之處。

《青春紀錄》首播收視高開，成績比《雖然是精神病但沒關係》及《愛的迫降》更好，稱霸有線和綜合頻道同時段收視率。（劇集海報）

說起韓劇最拿手的就不得不提愛情劇，俊男美女的組合只要夠養眼，就會掀起討論：朴敘俊、金智媛主演的《三流之路》；南柱赫、李聖經主演的《舉重妖精金福珠》；李棟旭、劉仁娜主演的《觸及真心》；朴敘俊、朴敏英主演的《金秘書為何那樣》；朴炯植、朴寶英主演的《大力女子都奉順》等，雖然都是平凡不過以愛情為主調的故事，但同樣深受觀眾喜愛，大概是大家在結束忙碌的一天後，都偏向選擇不需要動腦筋、卻又能有心動感覺的劇集，而《青春紀錄》正能達到這樣的效果。

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《青春紀錄》首集劇情已經交代正在當化妝師的安正河（朴素丹飾）一直都視史彗峻（朴寶劍飾）為偶像，連手機桌布都是對方的照片，誰知命運就剛好安排她到那一場時裝秀幫忙化妝，在數十名模特兒中又剛好為自己的偶像化妝，這根本是所有追星少女夢寐以求的情節吧，有誰不想在日常生活中偶遇自己的偶像？所以這些情節可說是萬能Key，怎麼看都不會膩！可惜這些剛好和巧合都只會出現在電視劇的虛擬世界中，讓一眾少女只能對着屏幕尖叫，算是代理滿足的一種。

《青春紀錄》首集劇情已經交代正在當化妝師的安正河（朴素丹飾）一直都視史彗峻（朴寶劍飾）為偶像，連手機桌布都是對方的照片，誰知命運就剛好安排她到那一時裝場秀幫忙化妝，在數十名模特兒中又剛好為自己的偶像化妝，這根本是所有追星少女夢寐以求的情節吧！（劇照）

朴寶劍在劇中夢想成為演員，以模特兒身份奮鬥七年卻苦無成績，令儲蓄金額見底，偏偏這時候還收到從軍令，本來生活不如意已經足夠心灰意冷，但世道的險惡、不公平的潛規則，無疑令史彗峻的追夢之路更雪上加霜。認真想想，史彗峻的經歷又何嘗不是當代很多年輕人的寫照？年輕人拼命追求自己理想，屢遭殘酷的現實潑冷水不止，連最親近人都不理解、還要說冷言冷語加以批判其實最令人心痛。追夢類韓劇總是正能量收場，從最新預告可見史彗峻的命途亦開始有了改變，願所有年輕人都能朝理想邁進。