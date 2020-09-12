陳展鵬為照顧母親刻意減產：見到媽媽嘅情況，完全無心機工作

陳展鵬繼《天命》之後，已有兩年沒有作品出街，《唐人街》原定九月底播映，結果又要延期。

陳展鵬、陳山聰、王君馨等人主演嘅《唐人街》緊接《反黑路人甲》檔期，甚至連預告都早已播出，唯日前突然變陣，並決定改播高海寧、馬國明兩年前拍好嘅《C9特工》，無綫解釋係因為要配合全球同步播出才有此決定。如此一變，令陳展鵬足足兩年無作品出街，難怪早前他在IG發帖「懷疑自己嘅能力」時會被解讀為灰爆。

陳展鵬剛同唐詩詠、劉穎璇、陳山聰等，拍完《超能使者》

剛拍完新劇《超能使者》嘅陳展鵬接受《香港01》訪問時，表示當初收到消息時曾略感錯愕，但聽到公司解釋後又覺得做法正確。「今次全球播出應該包括埋內地，自己呢幾年都無劇喺內地播，所以今次調動變相係好事。」陳展鵬於2016年以《城寨英雄》封帝，理應工作不斷，但他透露自己刻意減產，全因媽媽中風後好幾次差點走不出鬼門關，所以向公司請假，希望全天候照顧對方。「同埋公司都要捧其他新人啦，套套劇都有我，你唔厭我都煩。呢兩年真係感受到什麼是戲如人生，見到媽媽咁，完全無心機工作，覺得自己係時候為屋企人做返啲嘢。」

陳展鵬是出名的孝順仔，更會同媽媽一齊去旅行。

陳展鵬08年與拍拖兩年都未夠嘅單文柔結婚時，當時曾有消息指是想藉此「沖喜」。如今媽媽情況穩定，他才鬆口透露過去兩年自己所經歷的種種。「醫生睇咗都有10個以上，ICU入咗兩次，我記得結婚前一日媽媽喺ICU，自己都以為過唔到呢關，仲同老婆講繼唔繼續（婚禮），好在媽媽夠堅強。」煎Pan表示由於媽媽無買保險，所以短短幾年間醫藥費逾7位數字，最令他感到驚訝是私家醫院在「紅假」時嘅雙倍收費，但同時亦慶幸自己有能力支付。煎Pan又透露早年為了讓媽媽有寧靜嘅休養環境，曾一家搬到西貢，直到情況好轉加上囡囡出世才分開居住，雖然現時由爸爸負責照顧，但自己每日都會致電慰問，開工時都會心掛掛。煎Pan日前剛拍完新劇《超能使者》，接下來他將會做音樂有關嘅工作，預計11月再拍新劇。