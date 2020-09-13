夥四大影后首演中國經典話劇《雷雨》　劉愷威：當自己一張白紙

45歲劉愷威與34歲楊冪於2018年離婚，結束4年婚姻。時隔兩年，兩人的發展道路大相徑庭，楊冪的事業依然風生水起，劇集、綜藝等曝光率不斷，但劉愷威就比較沉寂，去年只參演了兩套劇集，且只有一套是男主角，現在尚未播出，將更多的時間放在了女兒小糯米身上。

9月12日是楊冪34歲牛一。（微博@嘉行楊冪工作室）

日前，劉愷威在微博曬出《雷雨》劇本，將首次挑戰話劇，擔任主角之一周萍。《雷雨》是劇作家曹禺創作的話劇，發表於1934年7月的《文學季刊》。該劇以1925年前後的中國社會為背景，描寫了一個帶有濃厚封建色彩的資產階級家庭的悲劇，以兩個家庭、八個人物、三十年的恩怨為主線，情節扣人心弦、語言精煉含蓄，人物各具特色，是「中國話劇現實主義的基石」，也是中國現代話劇成熟的里程碑。

劉愷威正在緊鑼密鼓的排練中。（微博@劉愷威）

眼見劉愷威沉寂了一年多，如今只是接拍話劇，因此有不少人認為他事業下滑，無戲約，導致他只能轉戰話劇，與前妻楊冪的資源沒有絲毫可比性。畢竟楊冪參演的都是一線影視作品同綜藝，合作的演員也都是人氣高企的男藝人，好似陳偉霆、霍建華、鄧倫、許凱等。反觀劉愷威近年影視資源麻麻，待播劇集《這就是生活》也因同女主角陳都靈相差19歲而被詬病，無論話題度定曝光率都遠不及楊冪。

劉愷威將挑戰經典話劇《雷雨》。（微博@劉愷威）

不過，其實劉愷威同楊冪行的路線完全不同，一個是演員，一個屬於流量。劉愷威在90年代初已經入行，由香港輾轉到內地，經歷過歌手、偶像、爆紅時期，出演過很多類型的角色，也許如今想要沉澱，做一些新的嘗試，因此選擇表演話劇。而且，話劇對演員的專業要求更加高，首先，話劇是高度抽象性、濃縮性的表演，要求演員的肢體語言與面部表情都要富有張力，並不是一般人可以勝任；其次，話劇是即時演出，一旦出錯沒有修補的餘地，每個發音要清晰、有力，對台詞以及臨場反應是一個極大的考驗；再者，話劇對演員的形體也有要求，每個觀眾看的角度都不同，要呈現出好的體態，也需要時日練習。而對於母語非普通話的劉愷威而言，難度勢必更加大，但也會是一個很好的歷練。

話劇的表演難度遠遠高於影視劇。（微博@劉愷威）

除此之外，今次同劉愷威合作的都是國內、國際影后級人馬與資深實力演員，能與這樣的陣容合作，未必是網絡傳言的「冇戲約」就能得到的機會。相信他能從中收穫不少，或者比起參演影視劇，今次的話劇會有更多的得着。

點擊下圖睇與劉愷威合作的四大影后：

近日劉愷威在接受內地媒體訪問時，也坦言自己很緊張，擔心拖大家後腿，所以一直在台詞上下功夫，更肉眼可見他樣貌有所瘦削，似乎壓力不少。同時劉愷威還表示，現在拋開過去所有成績，當自己是一張白紙，會盡最大努力做好。

劉愷威近日出席活動，似乎瘦削不少。（微博@劉愷威工作室）