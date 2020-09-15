惡之花｜李準基動作戲親身上陣冇有怕！原來係跆拳道兼柔術高手？

南韓男神李準基在新劇《惡之花 악의꽃》中首次挑戰患有精神障礙的反派角色，38歲的他除了凍齡外貌吸睛，演技更上層樓，在詮釋不同人格的模樣時令人不寒而慄。李準基接受越洋訪問時，坦言在演技細節下足苦工。他也公開盡量不用替身的原因，就算緊張、害怕，也堅持動作戲要親自上陣。

李準基去年休息1年，投入練習巴西柔術，並取得藍帶成績。接到《惡之花》邀約時，雖然被有趣情節吸引，卻也不免感嘆：「這演起來應該會很辛苦。」最後他按捺不住挑戰自己的心決定接拍，果然在許多武打戲上吃足苦頭，拳腳打鬥、吊鋼絲攀爬高牆樣樣都來。

李準基在新劇《惡之花》中首次挑戰患有精神障礙的反派角色，反轉演技受大眾肯定！按圖睇精彩劇照▼

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雖然李準基在幕後花絮中故做輕鬆，但他受訪時透露，在拍水中拷問戲時真的很緊張，要在四肢被綑綁的狀態下，於泳池中演出險些滅頂的危機感。幸好最終在工作人員和導演的照顧下，平安無事拍出了令人滿意的畫面。

李準基本身具有跆拳道黑帶三段的實力，拍戲時若非必要絕不使用替身，因此在演藝圈中被戲稱為「瘋子」。李準基表示，最主要是為了讓觀眾在看戲的時候，情緒不被打斷。「自己上場跟替身上場演出來的感覺差異是非常大的，為了能更融入角色，也讓觀眾能更好的感受到角色想傳達的情感，我會盡最大的努力不用替身。」

李準基時常在IG與粉絲分享運動照片▼

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現在新冠肺炎疫情未歇，李準基除了推薦大家可以學巴西柔術強身外，也心繫著無法見面的粉絲們。李準基感嘆：「本來每年都會和台灣的粉絲們見面的，今年因為疫情的關係，沒有辦法跟大家見面真的很可惜，而且真的很想你們。」他希望所有粉絲們都能健康快樂，等到艱難的時刻過去，他就會立刻飛奔到各國與粉絲們唱跳玩耍。

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