《惡之花》劇評：雙面人夫李準基殺人唔眨眼　偏娶刑警妻挑戰天理

7月29日首播，兩三天的時間就沖上了豆瓣熱門榜單第一，9.0分的超高評價。今天和大家聊的是tvN最新韓劇——《惡之花 악의 꽃》。

7月29日首播，兩三天的時間就沖上了豆瓣熱門榜單第一，9.0分的超高評價。今天和大家聊的是tvN最新韓劇——《邪惡之花 악의 꽃》（豆瓣網截圖）

男主角李準基，2001年拍雜誌封面照出道，2005年主演古裝電影《王的男人 왕의남자》，獲得韓國百想藝術大賞新人男演員獎等，海內外電影節十多個獎項。當年他在《我的女孩 마이걸》裡的側顏壞笑，俘獲了不知多少粉絲的心，現在的他和15年前幾乎沒什麼差異。

女主角文彩媛，2007年參演校園劇《奔跑吧，鯖魚 달려라 고등어》正式出道。2008年與文根英主演SBS歷史劇《風之畫員 바람의 화원》，獲得SBS演技大賞新人獎，並與文根英一起破例獲得最佳情侶獎，之後也拿了不少獎，贏得粉絲無數。

李准基和文彩媛在2017年曾拍檔出演了電視劇《犯罪心理 크리미널 마인드》，演一對歡喜冤家。雖然劇本給人感覺不太扎實，但二人的演技獲得了一票好評。再次合作，男神和女神的默契感無可挑剔。雖然《邪惡之花》目前只更新了兩集，但劇情極其勁爆！

下文內容含劇透，請斟酌閱讀：

一開場，李准基飾演的男主白熙星就抱著文彩元飾演的女主車智媛親、摸、抱。他們有一個可愛的女兒恩夏，結婚多年，依舊恩愛。白熙星自己經營著一家金屬手工藝製品店，妻子智媛是警察。男主可不只有長得帥、錫老婆兩大優點，他家務全包，早餐都做得無比精緻。照顧女兒細心周到，送她返學，連老師的食物都會準備好。

這樣一個絕版十佳好男人，原來一擰轉臉竟然是個陰鬱的變態。對著鏡子練習如何幸福地微笑，然後把這樣的笑容copy and paste對住老婆智媛。

+ 5 + 4 + 3

這樣一個絕版十佳好男人，原來一擰轉臉竟然是個陰鬱的變態。對著鏡子練習如何幸福地微笑，然後把這樣的笑容copy and paste對住老婆智媛（《惡之花》劇照）

女兒因為摸了同學的公仔被打時，智媛提議讓兩個孩子和好。但他不顧女兒哭得慘澹，強硬地讓她單方面道歉。告訴她，只有大家對你的評價好，以後發生壞事才不會有人懷疑你。私底下，他卻把同學的洋娃娃偷走，扔掉了。

他的「父母」也很奇怪，面對可愛的孫女仍然一副像會食人的冰塊臉，對媳婦更是厭惡到極致。和兒子說話就像談判，看得人臉上有大大的問號——但爽劇就是不拖沓，瞬間告訴你答案。

本劇第一集就直接亮出了男主的真實身份。他本名都賢秀，大家看到的並不是他的親生父母，他親爸叫都民錫，是個狠人。2002年，連州市連環殺人案的兇手，作案後會在屍體的脖子上栓狗繩，把拇指指甲拔掉收藏。（狗繩這個線索在之後的劇情中還會出現）

本劇第一集就直接亮出了男主的真實身份。他本名都賢秀，大家看到的並不是他的親生父母，他親爸叫都民錫，是個狠人。2002年，連州市連環殺人案的兇手，作案後會在屍體的脖子上栓狗繩，把拇指指甲拔掉收藏。（狗繩這個線索在之後的劇情中還會出現）（《惡之花》劇照截圖）

傳聞說，都民錫的老婆很久之前失蹤，在山上發現屍體的時候已經是一堆白骨。兒子都賢秀被懷疑殺害理事長被通緝，離開家鄉改名白熙星。完美人夫其實是消失的在逃殺人犯？

至於他娶智媛的原因現在也是撲朔迷離。養父問他有了孩子之後是不是對智媛有了別的感情，賢秀意味深長地說，她很好應付。而智媛則一心一意地對待賢秀，不放過各種機會，幫他推銷金屬工藝品。在一次案件調查中，記者金茂鎮對賢秀送給警員們的筆很感興趣。智媛很開心，把老公的卡片交給他，讓他在自己的社交媒體上幫忙宣傳。

金茂鎮正在網上連載韓國殺人案件，目前剛剛寫到連州市連環殺人案，也就是賢秀他爸那宗。他有一條頸鍊想要修復，於是按照名片上的地址來到賢秀的店裡。這條頸鍊很重要，是揭開塵封往事的一條線索。結果一入屋，茂鎮就驚呆了，他猶豫地喊出了男主的名字：賢秀？

【相關圖輯】韓網民票選10部人生必睇韓劇 《太陽的後裔》《鬼怪》都三甲不入：

+ 25 + 24 + 23

看更多懸疑、驚悚類精彩影視劇評：

《遠程遇害》劇評：隔住個Mon攞你命！具新冠肺炎特色的死亡直播

《情罔森林》唔夠喉？園子溫加推282分鐘劇集版 R級挑戰三觀極限

《闇 DARK》S3劇評：最終季謎底揭開！煲前重溫本作3條至燒腦主線

《南極兇案》劇評：極晝極夜現象誘發殺人魔性？倒序揭真相勁心寒

被認出來的賢秀並沒躲閃，大方地承認了自己的身份。不溫不火、不急不躁，男主鎖好了門、拉好了窗，把音樂調到很大聲。像一隻敏捷的獵豹從背後捕獲了獵物。他把茂鎮關到了地下室，拿著斧頭溫柔地和他敘舊，原來他們早就認識。

18年前，賢秀和茂鎮打架後，茂鎮帶了兩個人一起把賢秀綁在樹上怒摑他。用言語刺激他，你爸是變態殺人犯，里長說你隨你爸，要是不好好教導也會變成那樣。然後帶頭往賢秀身上扔石頭。不久後，里長死了。18年後，賢秀坐在茂鎮面前和他說，想瞭解當年的真相麼？我知道是誰殺了里長。然後在他耳邊輕聲說——沒錯，是我殺的。第二集就承認殺人，劇情節奏真是不要太快！故事到這裡，編劇是真的不想和觀眾遮遮掩掩了。

賢秀之前的同事最近每天淩晨四點都會收到恐嚇電話。於是想和作為記者的金茂鎮舉報賢秀，讓他利用媒體資源來保護自己。金茂鎮被囚禁後，手機落到了賢秀手中，同事以為接電話的是茂鎮，把自己知道的都說了。同事當年為了錢，把賢秀騙到小樹林暗殺他。他覺得恐嚇電話一定是賢秀打來的。

而從賢秀驚訝的反應來看，威脅電話應該不是他打的。他直接說都賢秀已經死了，不可能再出來殺人了。同事聽到後，歎了口氣，說賢秀這樣的人就是該死。

一天晚上，雨很大，一個穿著雨衣的男人買了狗繩。拿著一把鋒利的刀子，出現在賢秀同事的飯店裡。幾分鐘後，半夜驚醒的智媛發現丈夫不見了。走出房門，發現賢秀穿著雨衣從外面回來。到底人會是賢秀殺的麼？前兩集，編劇就埋下了很多伏筆。

一天晚上，雨很大，一個穿著雨衣的男人買了狗繩。拿著一把鋒利的刀子，出現在賢秀同事的飯店裡（《惡之花》劇照）

除了雙面男主這條線之外，每集女主都會接到離奇殺人案。女主在家裡看起來像傻白甜，職場中卻精明能幹。這些案件裡面的人物和情節，時常會呼應主線。第一集，一個孩子滾下樓梯，醒來後，指認親生父親是兇手。女主通過細節推測父親不是兇手，但父親的言辭中卻一直在隱瞞著什麼。孩子母親的表現也很反常，經常吃的維生素裡還被人放了蟑螂。如果不是父親推他下樓的，那麼是誰？兇手絕對超出你的想像。

第二集是一個獨居老人在家被殺。她有一個不爭氣、天天要錢的兒子，並且老人死的前一天，立遺囑要把錢全都捐給福利院。這麼看來，兇手會是兒子嗎？

筆者表示得知真兇殺人的原因，直接驚出了雙下巴，讓人感歎大千世界，無奇不有。女主也驚呆了，她平時一直都很注意對待犯人的尺度，但遇到不配為人的犯人，善良的她也被逼得火力全開。

筆者表示得知真兇殺人的原因，直接驚出了雙下巴，讓人感歎大千世界，無奇不有。女主也驚呆了，她平時一直都很注意對待犯人的尺度，但遇到不配為人的犯人，善良的她也被逼得火力全開（《惡之花》劇照截圖）

故事講到這裡，大家可以去劇裡找答案。《惡之花》在人物塑造、案件設置等地方都做到了不錯的水準。雖然有時候會讓人猜到頭暈的劇情，但在三五秒鐘內就會出現一個新的反轉。男主亦正亦邪的身份讓人遐想，從前兩集埋的暗線看，劇情在未來發展中值得探索的東西應該不少。

深夜行兇的變態殺人狂是男主麼？女主看似天真善良的外表下藏著什麼？男主母親的死因暗示著什麼？記者金茂鎮手中的項鍊又為什麼被反復提起？環環相扣的疑點，真實的都賢秀是怎樣的人？導演說：

這部劇的最大魅力就在於它的獨創性，誰都無法預測這些人物們真正的身份是什麼，結局如何，故事的進行讓人看得津津有味手汗直流。

這真讓人期待接下來的劇情發展了。

【本文獲「電影舖子」授權轉載，微信公眾號：movpuzi】