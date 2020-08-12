20大網民最想嫁韓國OPPA　玄彬只排第二　孔劉、李準基邊個稱冠？

隨著蘇志燮在2020年中，無預警幸福宣告結婚消息，不只廣大「蘇太太們」的心更加不平靜，南韓「四大公共財」減1，許多女孩們也是很心碎啊，只好趕緊再找下一任老公（？）

日前韓國網站Dcinside就舉辦「理想老公」票選活動，玄彬、孔劉、李棟旭等帥大叔們通通榜上有名，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，韓國35-50歲的男星中，誰是網友心中最想嫁、最愛的「理想老公」，妹子們準備好被帥暈啦！