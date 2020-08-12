20大網民最想嫁韓國OPPA　玄彬只排第二　孔劉、李準基邊個稱冠？

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隨著蘇志燮在2020年中，無預警幸福宣告結婚消息，不只廣大「蘇太太們」的心更加不平靜，南韓「四大公共財」減1，許多女孩們也是很心碎啊，只好趕緊再找下一任老公（？）
日前韓國網站Dcinside就舉辦「理想老公」票選活動，玄彬、孔劉、李棟旭等帥大叔們通通榜上有名，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，韓國35-50歲的男星中，誰是網友心中最想嫁、最愛的「理想老公」，妹子們準備好被帥暈啦！
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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月19日至2020年06月17日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『35-50歲未婚韓國男星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】