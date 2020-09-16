范冰冰驚變「冇眉娘」！再造人妝容重塑五官　太前衛嚇到網友面青

38歲的范冰冰（范爺）歷經逃稅風波，遲遲未有新作品推出。不過外型搶眼的她，仍常為時尚雜誌拍攝系列硬照，在最新一組照片中，她罕見以「無眉造型」入鏡，詭異風格頓時嚇到不少人，卻也有網友眼睛一亮！

范冰冰9日透過微博轉發一組照片，是她日前替雜誌拍攝的一系列美照，開玩笑形容：「來自外星的我。」她這次造型以機械人為主題，不僅手臂上貼著機械鐵片特效，指甲顏色塗成金屬銀色，妝容也相當前衛，不僅將眉毛蓋掉，下眼線也刻意拉長，更加凸顯立體五官及白皙嫩肌，整體畫面呈現出冰冷的科幻感。

范冰冰以「再造人」造型為時尚雜誌拍攝封面，啡唇嘅嘢…：

+ 3 + 3 + 3

范冰冰曾在《武媚娘傳奇》中飾演中國唯一一位女皇帝武則天，想不到今次真變「冇眉娘」（《武媚娘傳奇》劇照）

相片出爐後，詭異風格嚇到不少人，還有網友直呼乍看之下險些認不出是范冰冰：「說實話我被這個造型嚇到了，沒有眉毛還是不行的，真嚇人」、「差點讓我認不出來」，不過，大部分粉絲都給予好評，認為只有范爺才能完美駕馭這樣的造型，「這個樣子還能看起來這麼好看，顏值是真能打啊」、「無眉也能駕馭得住，姐姐真的很敢」、「真的就是時尚感爆棚」，在陸網掀起兩極反應。

+ 33 + 33 + 33

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】