明星父母顏值高范冰冰鷹勾鼻似足爸爸　張予曦同媽媽似姐妹

日前內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》成團夜，邀請一班姐姐們的親朋好友前來助陣，其中48歲寧靜的爸爸現身即驚艷不少人。事關寧爸爸已經78歲，但他的樣貌依舊年輕，頭髮烏黑茂密，體型均稱完全不顯老，整個狀態保持得非常好，有見及此不少人都覺得寧靜遺傳了爸爸良好基因，同樣抗老成功狀態年輕，絕對是有其父必有其女。

事實上，圈中亦有不少高顏值的明星都遺傳了父母的良好基因，但在眾多星爸星媽行列中，33歲的女明星媽媽最令人讚不絕口，五官精緻氣質出眾完全不輸明星，絕對擔當得起「大美人」的稱號。

寧靜的爸爸好年輕，完全看不出是78歲。（寧靜微博圖片）

眾所周知男星吳亦凡有「天神」的稱號，五官精緻的他外形完全無可挑剔，在圈中已經被公認是帥哥。而他的高顏值外表絕對是遺傳了吳媽媽的良好基因，從網上曝光的吳媽媽照片所見，她的臉型呈鵝蛋型，鼻子高高，這兩個特徵都展現在吳亦凡身上，而且她的皮膚狀態都好好這一點吳亦凡都得到遺傳，所以絕對是有其母必有其子。

而被公認是大美女的Angelababy（楊穎），無可否認她是圈中的一等一美人代表。濃眉大眼似足洋娃娃的她，遺傳了爸爸的良好混血基因。事關她的爸爸是中德混血兒，五官深邃英氣十足，自自然然地Angelababy得到混血基因，所以外形上從小靚到大，這一點是無庸置疑。

吳亦凡媽媽鼻子好高。（圈內狙擊手）

Angelababy完全遺傳了爸爸的混血基因。（圈內狙擊手）

除了Angelababy之外，女星范冰冰的高顏值亦一直令人稱羨，其瓜子臉﹑鷹勾鼻﹑細嘴巴都似足范爸爸。而且范爸爸64歲保養得宜，皮膚狀態極好，身形均稱整體外形顯得特別年輕，早年范冰冰更同范爸爸一起同台演唱，手牽手的畫面猶如一對男女明星，外形完全不輸男明星。

范冰冰的爸爸好有星味。（視覺中國）

還有27歲的張予曦，根本就是媽媽的另一個化身。從她貼的微博合照所見，無論眼睛還是鼻子、臉型，幾乎都同媽媽似到足，就連氣質都一樣出眾，不講是母女講是姐妹都有人相信。雖然張予曦媽媽顏值高，不過始終不及劉亦菲的媽媽，眾所周知劉亦菲氣質出眾，所以有「神仙姐姐」的稱號，而她的媽媽原來都是氣質美人，眼見她們母女合照劉媽媽臉型細小，濃眉大眼鼻子高高，而且笑容非常甜美，幾乎將身上這一些優點都遺傳給劉亦菲，甚至有網友直言媽媽的顏值還高過劉亦菲，而劉亦菲亦曾講過自己在家中長相算是醜的，可想而知她們一家人根本就是「美人胚子」。

張予曦同媽媽似足姐妹。（張予曦微博圖片）

劉亦菲媽媽好有氣質。（娛俠微博圖片）