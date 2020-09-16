小鬼逝世│曾因《綜藝玩很大》失落三連霸自責：小弟無法助攻成功

小鬼（黃鴻升）一直擔任台灣節目《綜藝玩很大》的主持，深受觀眾和網民的歡迎，他曾因為該節目未能獲得金鐘獎三連霸而自責痛哭。在2019年舉行的第54屆金鐘獎頒獎典禮上，《綜藝玩很大》落敗了，原本該節目已經蟬聯兩年拿下益智及實境節目主持人獎，這次再度入圍，力拚2019年能夠三連霸，而主持之一，正在服兵役的KID（林柏昇）還特地向部隊請假出席，可惜最後未能獲獎，也讓這次一起入圍的小鬼傷心自責表示：「很抱歉，小弟無法助攻成功，完成兩位哥的3連霸。」

小鬼與吳宗憲一同主持《綜藝玩很大》。(小鬼ig)

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小鬼事後於他的IG post了一張他和吳宗憲、KID在金鐘典禮的照片，感性地留言表示，「可惜了！很抱歉，小弟無法助攻成功，完成兩位哥的3連霸，但我很喜歡這張照片，其實各有內心戲的感覺，哈哈～晚安明年見～我們會回到這再拼一次！」網民紛紛留言安慰為他打氣：「明年55屆一定會雙料得獎的」、「明年肯定拿一座回來！加油綜藝玩很大」、他的好友黃小柔、李易等人也都即時鼓勵他說：「小鬼棒棒」、「棒」。並實《綜藝玩很大》在KID當兵離開後收視率就有下滑的趨勢，對此，小鬼曾被PTT台綜版版主問道：「你覺得是不是你的責任？」他竟坦然地表示：「老實說，我覺得是我的責任。」

小鬼原post。(小鬼ig)