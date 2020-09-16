小鬼逝世｜黃鴻升直播三度被壓碾腳倒地慘叫　嚇窒關韶文：快瘋了

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台灣男星黃鴻升（小鬼）16日驚傳猝逝，昨日他與竇智孔、關韶文（關關）主持的蝦皮直播《聊聊大明星》中挑戰兒童攝影，為不滿5歲的孩童拍攝沙龍照。黃鴻升和竇智孔是多年好友，2人不斷打鬧，讓嘗試主持的關韶文無奈吶喊：「現場到底有多少個小孩，我快瘋了！」

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結婚10年育有2子的竇智孔，一開始就與小孩展現高默契，火速完成指定拍攝動作，勢在必得，沒想到黃鴻升挑戰途中雖3度被碾壓腳、跌坐慘叫，作品卻展現超高完成度，獲得觀眾青睞逆轉勝，而竇智孔雖落敗卻也承認黃鴻升帶小孩功力一流：「我家兒子跟他玩一天，回家7點就睡了，半夜醒來還會找鬼哥！」

擔任2外景節目主持的竇智孔，幾乎踏遍台灣各處，也引起網友好奇是否有推薦的親子旅遊地點，對此，竇智孔認為「可以在玩樂中學習」的地點都很好，好兄弟黃鴻升也稱讚道：「他是身體力行的爸爸，河邊、海邊、山上都有他們一家人的蹤跡，讓小朋友可以開闊眼界。」

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此外，竇智孔也嚴格規定2個兒子7歲前不可以玩手機，為此老婆幃幃不能兼任影片剪輯，竇智孔的Youtube頻道也只好減少更新頻率，至於外界都好奇的第3胎計畫？竇智孔認真表示：「我認為陪伴比什麼都重要，以我目前的時間分配，很難再生第3個。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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