小鬼黃鴻升猝逝與8年前遺傳病史有關？原擁飛魚教練資格體魄勁Fit

台灣藝人黃鴻升（小鬼）驚傳過世，經理人向《ETtoday星光雲》證實死訊，享年36歲。小鬼在2002年出道，曾和Junior、綠茶組成男團「丸子」，解散後單獨發展，近年在唱片、綜藝界發展，均有搶眼表現。

黃鴻升加入《娛樂百分百》後，和羅志祥拍檔曾深受網友喜愛，情同師徒，不過後來雙方感情生變，外傳是因為在廁所的耳語惹風波，兩人就此結下心結，最後兩人10年交情漸行漸遠、畫下句點。

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近幾年黃鴻升除了歌唱事業之外，加入《綜藝玩很大》後靠著努力、個人魅力擄獲觀眾緣，看起來人高馬大活力十足的他，在18歲便考取救生員執照，20歲又獲得游泳教練資格，只是外界鮮少人知道，他在2012年檢查出有遺傳性家族腎臟病史，如今突然離世，死因仍待經紀人說明。

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除了演藝方面的表現之外，黃鴻升最為人所津津樂道的是和楊丞琳的初戀情，兩人在就讀華岡藝校的時候成為彼此初戀，雖然愛情已逝，但兩人成為一輩子的朋友，至今仍維持好交情，儼然是家人，面對他猝然離世，目前楊丞琳的狀況也讓粉絲擔憂。

黃鴻升最為人所津津樂道的是和楊丞琳的初戀情，兩人在就讀華岡藝校的時候成為彼此初戀，雖然愛情已逝，但兩人成為一輩子的朋友，至今仍維持好交情，儼然是家人，面對他猝然離世，目前楊丞琳的狀況也讓粉絲擔憂（楊丞琳微博）

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