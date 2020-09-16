小鬼逝世｜黃鴻升、KID《玩很大》玩到反面？一張圖揭不和真相

KID（林柏昇）2019年因為入伍服兵役，暫停演藝工作一年時間，期間小鬼（黃鴻升）義氣相挺幫忙代班，也因而成為《綜藝玩很大》固定班底，沒想到兩人曾經被周刊爆料有「瑜亮情節」，雖然針對不合傳聞，雙方始終未正面回應，但KID親自曬出一張出遊合照，以實際行動打破謠言。

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KID先前正式退伍時，《綜藝玩很大》曾祭出恐怖企劃迎接他，讓他跟小鬼直接從南投走回台北。據周刊《CTWANT》報導，當時傳出兩人走到有點火大，在鏡頭外幾乎是「玩到翻臉」的狀態，加上當兵期間，KID曾多次開玩笑說怕小鬼搶飯碗，種種跡象令人質疑雙方疑有「瑜亮情節」。

此外，KID過去曾曬出錄影側拍照寫道，「你們的偶像又不露牙齒了！難怪我們其他人都不能踏上偶像成功之路。」而照片中八名藝人，唯獨只有小鬼沒露出牙齒，一番玩笑話卻又被外界質疑流露出些許「酸味」。

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面對不合傳聞，雙方皆未正面回應，不過小鬼22日在龜山島打卡，和大批友人一起外出遊玩，出遊名單中就出現了KID的IG帳號；KID則是直接曬出與小鬼合照，開心寫道：「這次找@aes_alien（小鬼帳號）出去玩，沒想到行程意外超好玩。」文末，他也笑說，「然後偶像也不偶像了喔，因為有露出牙齒。」

雖然文中絲毫未提，但上傳合照的舉動，顯見兄弟情誼依舊，也讓不合傳聞不攻自破，大票網友也秒懂、紛紛直呼「不合的流言被你們破解了」、「兄弟們開心玩」、「小黑小黃感情好得很呢」，在網路上意外掀起一陣熱議。

KID、小鬼出遊破解不合傳聞。 （IG@aes_alien）

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