小鬼逝世｜黃鴻升楊丞琳合體現身《玩很大》　互動超甜蜜閃瞎粉絲

楊丞琳早前在IG限時動態多次對《綜藝玩很大》製作單位喊話，自稱是「玩粉」，並公開表示「超有時間去錄影」。原本粉絲都以為她想上節目只是開玩笑，沒想到楊丞琳真的穿上紅隊制服，還拿著攝影器材、計分板當起最美工讀生，掀起網友一片暴動，超級期待楊丞琳也能換上隊服參戰體驗。

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為了保持神秘，楊丞琳不但藏身製作單位之中，還直接上場幫忙搬桌子、弄道具、撿氣球等雜事，經過主持人小鬼黃鴻升、KID林柏昇以及好姐妹張棋惠、黃小柔的身邊竟無人發現，畫面相當逗趣好笑。

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為了迎接這位超大咖來賓，《綜藝玩很大》特別向楊丞琳詢問了最愛的來賓人選以及關卡，就是希望能完成她的願望清單，所以每當關卡揭曉，楊丞琳就活像個小粉絲一樣興奮，展現親民可愛的一面。而且她還自告奮勇穿上節目中特製的「健康涼鞋」，體驗平時藝人們受罰的感覺，當場痛到說不出話來。自從小鬼黃鴻升加入後，就有許多粉絲敲碗兩人再度同台，如今美夢成真，讓所有人直呼「這集一定要看」。

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