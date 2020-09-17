小鬼逝世︱峮峮深夜IG悲痛認愛　指黃鴻升提議不結婚：我只想要你

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台灣藝人黃鴻升（小鬼）於周三猝逝於台灣北投寓所中，父親發現他時已全身僵硬，享年36歲。小鬼生前曾多次被拍到夜訪「啦啦隊女神」吳函峮（峮峮）居住的社區，惟兩人從未公開認愛。在小鬼猝逝後，峮峮終在當日深夜承認戀情，貼出小鬼的黑白睡臉相，爆原來兩人已秘密交往一年半。

峮峮在男友小鬼逝世後終承認戀情，更因破壞協定而向天上的男友道歉。（IG@qun_04）

峮峮在文中坦言，兩人曾協議將戀情保持低調，但她得悉男友逝世後非常悲痛，終在Instagram大方認愛，並向在天上的男友道歉：「但我好像沒辦法了，太痛了，無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了，不想再假裝了。對不起，破壞了我們的約定。」

峮峮透露，兩周前小鬼曾心疼地提議兩人不要結婚，如果未來自己出事，女友可以清白地下嫁他人。（IG@qun_04）

她又在文中大爆，原來兩個星期前小鬼曾提議兩人不要結婚，她道出箇中原因：「（他說）這樣如果未來我怎麼了妳就可以不用負責任，妳可以是一張白紙的嫁給別人！」沒料到竟一語成讖。

峮峮最後悲痛又深情地向男友喊話：「可是黃鴻升，我只想要你！」令人心酸。

另外，峮峮經理人透露，周三小鬼死訊傳出時，峮峮正在錄製節目，得悉死訊後震驚又難過，這星期亦沒有任何公開活動。雖然她關閉了該則帖文的留言回應，但網民紛紛湧入她的其他帖文為她鼓勵打氣，發帖一小時後便有逾20萬人「畀心心」送上慰問。

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