粉絲微博許願古力娜扎同靚仔男演員合作　遭本人串爆：咁冇睇喇！

「新疆四美」之一的古力娜扎最近頻頻因同粉絲開戰而登上熱搜。本月初有網友評價她照片「古力娜扎怎麼老了」，結果娜扎疑似在IG回應：「閉麥（嘜）OK！不喜歡拉到（倒），誰沒求著……」

月初時娜扎疑似在IG回應網友。（IG截圖）

想不到事隔半個月，娜扎再次公開串粉絲。昨日（16日），有粉絲發微博表示：「希望娜扎以後能跟大帥哥搭戲，不然太醜我怕我看不下去。求求來個粉絲不作妖，正主又帥氣的吧。」既無tag娜扎，也沒有帶超話（超級話題）tag，只是單純抒發個人想法，不料娜扎竟親自在這位粉絲的留言區回覆：「那別看了，我不配您喜歡，粉一個喜歡拍戲，無縫進組，天天合作又帥又高的男主，高質量的女演員，謝謝。」

不知道娜扎時如何看到這條微博，更親自留言「趕走」粉絲。（微博圖片）

事件很快在網絡發酵，網友也呈現兩極態度，有網友覺得粉絲太慘，「她演技也不怎麼樣吧，這不是趕粉嗎」、「娜扎心態真的有點崩了」、「這個確實莫名其妙，讓粉絲遭受網絡暴力」，也有網友認為「這粉絲管得太寬了」，娜扎並無做錯等。

娜扎不是第一次同粉絲開戰。（微博@娜扎工作室）

據悉，娜扎與26歲男星許魏洲拍攝的古裝劇《大唐明月》於近日煞科，與劉以豪合作的《十二譚》也即將播出。除了這兩位之外，縱觀近兩年來的作品，娜扎合作的男星有楊爍、徐正溪、竇驍、陳偉霆等，樣貌都不算差。其實站在娜扎與粉絲的角度，大家都無錯，前者是專業演員，接戲自然有自己的考量，不可能跟隨粉絲的心願；而後者作為粉絲，訴求本來就很多樣，在自己微博許個願也無可厚非。

許魏洲比娜扎小兩歲。（微博@電視劇大唐明月）