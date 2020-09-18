小鬼逝世︱楊丞琳IG公開與黃鴻升21年前貼紙相　卻突然向粉絲道歉

楊丞琳痛失初戀、摯友小鬼黃鴻升，16日發文坦言「我不會假裝我很好、我沒事，因為不可能好，不可能沒事」，長文描述與小鬼的相遇，看哭許多人。她還透過Instagram向網友粉絲徵求有紀錄她與小鬼的照片或影片，粉絲也陸續tag送上她包括過往合照，綜藝節目、演唱會同框的畫面。而楊丞琳接收到粉絲的分享後，再透過IG限時動態發出與更多粉絲分享。

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連連PO出跟小鬼的限動內容，她還特別發文「道歉」：「這邊先道歉，如果有人覺得我一直發跟鴻升有關的內容讓你們很反感的話，請你們不要看下去。因為這個動作可能會維持一段時間，這是我懷念他，也不想讓大家忘記他的方式，望理解。」楊丞琳還曝光了一張21年前與小鬼的合照，表示是同學翻出來她與小鬼的大頭貼，直呼「那時候好流行，我們好青春，完全不覺得是21年前的事」。

楊丞琳還曝光了一張21年前與小鬼的合照，表示是同學翻出來她與小鬼的大頭貼（Instagram@rainie77限時動態截圖）

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