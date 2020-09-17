小鬼逝世｜《陣頭》親身上陣　團長不捨：練到手起水泡仲繼續

36歲「小鬼」黃鴻升昨日（16/9）突然傳出死訊，震驚娛樂圈。小鬼演藝事業多元化，他拍過11部電影，當中最賣座的就是，2012年的《陣頭》，改編自台中台中市九天民俗技藝團的真實故事。與小鬼合作過該戲的劉品言、技藝團團長和團員等都表示相當不捨，難以接受。

小鬼黃鴻升昨日（16/9）突然傳出死訊，終年36歲。（IG圖片／aes_alien）

團長：「沒好好開始展開翅膀就離開了」



小鬼在《陣頭》飾演「阿賢」，精通民俗技藝團的各路陣頭，卻總以自我為中心，喜好挑戰來證明自己，在遇見阿泰（柯有倫 飾）後才發現，其實團結更是重要。

2012年與小鬼合作拍攝《陣頭》的「九天民俗技藝團團長」許振榮也表示非常錯愕，在社交網上貼出與小鬼的合照。民俗技藝團也在社交網上對小鬼的離開感到婉惜，「這麼年輕，還正當發光發熱的生命除了震驚，還有好多好多的不捨......」

小鬼親身上陣「練到手起水泡了」



據知拍攝《陣頭》時，演員們全都親身上陣不用替身，團長許振榮接受台媒訪問時表示，他覺得小鬼都還沒好好展開翅膀就離開了，感覺很可惜。他又透露當時指導小鬼或請團員教導他時，小鬼都很虛心受教，不會因為他大牌就認叻，說什麼這個我會、這個我會之類。

為了配合演出，小鬼親自上陣，拍打戲更叫對手不用遷就。團長更透露有時候其他人在休息，小鬼都會一直在練，練到手起水泡還繼續，之後更要被火燒，他被火燙了好幾次。而合作過《陣頭》的劉品言在基隆拍戲時接獲消息後崩潰到落淚，她一直都沒法相信，之後要衝入洗手間冷靜。