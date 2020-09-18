鄭爽節目着鞋踩梳化被指冇質素　仲被詬病宣揚「備胎」觀念？

29歲女星鄭爽近年來因言論與行為總是爭議不斷，但依然不影響她的高人氣。儘管今年尚未有新作推出，不過她頻頻亮相各大綜藝，曝光率非常高。

最近剛剛在直播帶貨時，鄭爽突然情緒失控，不滿推銷行為，倒自己米，引起不少輿論風波，日前在《脫口秀大會》中，她一出場就對自己、爸爸、前男友以及周揚青的留言揶揄一番，結果被指是三季以來「最尷尬的領笑員（飛行嘉賓）」。

鄭爽高人氣與爭議並存。（視頻截圖）

雖然節奏同專業度無辦法同專業的棟篤笑演員比，不過鄭爽言語間都算有態度。既然受邀做嘉賓，自然應該認真參與節目，然而，有網友發現鄭爽在節目錄製期間不時都在走神，第一位選手出場時，她就在位置上看手機。當然，不排除有緊要事要處理，因為現在鄭爽無任何團隊，自己身兼數職擔任助理、經理人、宣發等角色。

鏡頭影到鄭爽時，發現她在玩手機。（視頻截圖）

其後，有選手講出帶有笑點的語句時，大家都在爆笑、鼓掌或者歡呼，而鄭爽始終仿佛若有所思的感覺，反應並不是很積極，令網友認為她不尊重表演者。甚至又將腳踩在梳化上，被狠批「冇質素」。

除此之外，節目中一名叫做何廣智的選手在演出時提及了肖戰、王一博以及易烊千璽，因此表演結束後，主持人李誕問鄭爽這四人她會選擇誰，而鄭爽回應道：「有的可以做兒子，有的可以做老公，有的可以做備胎」，想不到又遭到網友詬病，認為她不應該在節目中宣揚「備胎」觀念，但也有網友覺得只是節目搞笑，不必上綱上線。