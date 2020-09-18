【全民造星III】「再出道」參賽者名單曝光　上位演員閃現預告？

ViuTV選秀節目《全民造星》成功捧紅MIRROR、ERROR，於是連續兩年乘勢追擊，第三季將於11月播出，周五（18日）ViuTV在官方FB公開第二條宣傳片，確認今季導師為歌手林二汶及導演彭秀慧，監製「花姐」則透露，下周六（26/9）舉行記者會，屆時參賽者將會第一次跟傳媒見面。 今年節目組從公開招募起就明言參賽者需為圈內人、有過出道經驗，藉ViuTV的平台讓他們回爐重造，從新片可見，參與競賽的人包括出道七年的歌手葉巧琳，出道四年的黃劍文、女子跳唱組合Bingo成員Odi（陳康琪）及Carman（關嘉敏），出道五年的As One成員嘉茵，出道18年的E-kids成員Alan（林詠倫），ViuTV小花李昭南（Mishy）和蔡寶欣（Pony）等……在閃現的參賽者中，卻驚見上位中的新晉演員？

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現年26歲的顧定軒（Zeno）可說是近年冉冉升起的新星，接拍的影視作品一部連一部，在影視業的寒冬中闖出新天地。顧定軒早前在無綫電視劇《那些我愛過的人》、《飛虎之雷霆極戰》中擔任要角，成功入屋；接下來更將在ViuTV電視劇《男排女將》中擔正男主角，並與鄧麗欣（Stephy）搭戲，此劇將在11月播出，屆時很可能連續兩檔時段都能看到顧定軒。除此以外，顧定軒在電影方面亦表現不俗，2017年在《藍天白雲》中擔任主演，2018年在《翠絲》中飾演男主角姜皓文的青年時期，剛上映的《麥路人》中與影帝郭富城對戲。

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林二汶有感：要再出道唔容易

在《全民造星II》擔任評判的歌手林二汶，今季則擔任起導師，在宣傳片公開後，她隨即分享感受：「當大家見到哩（呢）個Trailer（預告）嘅哩一刻，其實我已經開始拍攝左（咗）一段時間。花姐話，哩（呢）個Show係一個魔咒，幾冷漠嘅人最後都會有血有淚。我本來話我唔會，因為我係理智嘅人，但係我依家已經開始發現自己比我想像中投入好多。雖然好多嘢要忙，但係個腦都係諗住點樣令佢地好睇，我都真係估唔到。有緣分遇到哩（呢）班咁可愛嘅人，人人有自己嘅故事，我希望盡努力將最好嘅俾佢地。要再出道唔容易，放低自己更唔容易，再重新學習點樣做好自己嘅該做嘅事，竭力進步，就係最有力量嘅改變。祝我到最後唔會因為唔捨得喊到崩潰，咁樣唔係我Style！導師生涯正式開始，冇咩事我出返去鬧人先，但係原來我唔係鬧人嘅材料。究竟我係一個點樣嘅導師？敬請期待。」

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