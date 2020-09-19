中國新說唱3︱張靚穎任主理人不停敗觀眾緣？　網友：想念鄧紫棋

內地綜藝節目《中國新說唱》第三季已播出一半，各大廠牌競爭愈來愈激烈，一眾Rapper也愈戰愈勇，頻頻放大招，創作出更多好的作品。然而，由第一集至今，網友對張靚穎的爭議始終未停止，依然有不少人表示「想念鄧紫棋」。

G.E.M的《差不多姑娘》驚艷眾人。（微博@GEM鄧紫棋）

其實回顧鄧紫棋（G.E.M.）剛剛加入節目時，爭議絕對不輸張靚穎。兩人同樣有超高的歌唱實力，但都鮮有涉足說唱領域，儘管張靚穎同幾位國外Hip-hop歌手合作過，不過大眾對她們作為節目廠牌主理人仍深表懷疑，那為什麼G.E.M.的接受度高過張靚穎呢？

首先，G.E.M.連續參加了兩季，第一次是同在說唱方面更有經驗的潘瑋柏組合，在選人方面兩人可以有商有量，在觀眾開來更有說服力。第二次G.E.M.自己一組，可謂面對不少壓力，但憑藉《差不多姑娘》令人眼前一亮，態度與進步肉眼可見，已經慢慢獲得說唱界粉絲的認可與接納。

2018年《中國新說唱》冠軍艾熱出自潘瑋柏、鄧紫棋組，另一位組員ICE獲得季軍。（微博@中國新說唱）

其次，G.E.M.是創作型歌手，十幾歲出道至今，大部份作品都由她作詞作曲，2015年的首張全國語專輯更是一手包辦所有曲詞創作。在節目中的幾次公演也表演得非常出色，因此在創作方面，可能比起張靚穎更勝一籌。

G.E.M.的創作實力與歌唱實力以及舞台表現力都毋庸置疑。（Instagram@gem0816）

再者，G.E.M.在節目中張弛有度，畢竟不是自己最擅長的領域，所以在點評方面也比較中規中矩，既對Rapper們保持嚴格，又釋放出自己可愛的本性，且在造型上來講，也比張靚穎更有Hip-hop感，當然，這就是造型師的問題了。

G.E.M去年頂著壓力，獨自帶領廠牌。（微博@中國新說唱）

而張靚穎2005年獲得《超級女聲》季軍出道後，演唱過大量的電影電視OST，靠完美的唱功圈粉無數。一開始在聽完她的Demo以及看完她於節目中的Cypher曲目後，不少網友都打消了對她擔任主理人的質疑，無論Flow變化、歌詞、腔調抑或流暢感都令人驚艷，甚至讓大家期待她的表現。

張靚穎在cypher曲目《RapStar》中的表現不俗。（微博@張靚穎工作室）

然而，由張靚穎在海選讓Rapper不要叫 「老師」叫「姐」開始，爭議就未聽過，當中最大的點就在於她「選人」。首先，今次海選不設鏈條上限，很多表現平平的Rapper張靚穎依然給予金鏈。

實力麻麻的街球帝當時下跪引起全場噓聲，但張靚穎依然給了鏈子，之後街球帝遭到王齊銘公開diss。（視頻截圖）

其次，張靚穎在節目中多次對Rapper的外貌身材進行評價，雖然都是讚揚的說話，但實在令人感覺不專業，甚至造成她是以個人喜好或看顏值選人的誤會，流失了很多觀眾緣。

張靚穎直言不諱。（視頻截圖）

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更致命的是，張靚穎在公演舞台失利，導致說服力大大降低。在最新一集中，張靚穎廠牌對陣潘瑋柏廠牌，原本她與隊員商量好出場次序，結果臨場變卦，原因是「條件反射」，張靚穎自己也心虛地說：「我覺得我的隊員在後台應該很慌。」不料又遭到網友詬病，認為她不尊重團隊意見，私自亂改決定，畢竟關乎廠牌Rapper們的「命運」。

+ 7 + 7 + 7

實際上，G.E.M.同張靚穎都是實力不俗的歌手，前者性格比較可愛，作品爆發力十足，有一個很大反差；後者作品比較內斂，但性格剛烈，無論音色、曲風、性格等都不同，因此呈現的節目效果也有分別，加上有時是剪接問題所致，兩位都各有所長。