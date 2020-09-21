沈慧林「疫市下」斥七位數翻新公司　開展覽廳獲眾圈中名人撐場

「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林（William）早前斥資七位數字，並花上三個月時間，把品牌位於柴灣的總部進行擴充及翻新工程。雖然受到新冠肺炎影響，環球經濟面對極大挑戰，但William卻沒有因此被打亂陣腳，反而在艱難的時刻，積極提升自己，冀疫情緩和後，以最佳狀態重上軌道，甚至更上一層樓。他續說：「我把一個千呎單位收回，成為員工的辦公室，而原有的單位則改裝為展覽廳，陳列出品牌多年來與各名人、品牌、慈善團體等合作推出的逾百款腕表。」

方力申亦到埸支持。(圖片受訪者提供)

全新展覽廳日前正式開張，William亦陸續邀請圈中好友到來參觀，包括：名模琦琦、藝人張達明、方力申、岑杏賢、莊思敏、著名經理人陳淑芬及著名漫畫家馬榮成等等。剛勇奪香港電影金像獎最佳男配角的張達明，William向他送上「星恆系列－尊爵版」腕表作賀禮。首次來到萬希泉參觀的張達明，原來對藝術抱很大興趣，他表示自己外遊時，最愛到當地的藝術館參觀。看到多款設計獨特的腕表，也令他設計靈感爆發，想到很多不同意念。作為抗癌勇士的他，當得知萬希泉時常會把腕表的收益撥捐慈善團體，他亦希望設計腕表，把收益撥捐癌症服務機構，不但能滿足他的設計慾望，又能行善，故雙方正積極洽談合作的可行性。

沈慧林同琦琦合作無間。(圖片受訪者提供)