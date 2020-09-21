【小鬼逝世】原定拍台版《醉爆伴郎團》做男主角　導演：他失約了

台灣藝人「小鬼」黃鴻升21日是靈堂開放最後一天，10年前曾和他合作過偶像劇《流氓校長》的導演明金城趕赴現場，提到兩人的淵源，明金城透露當時曾聊起要執導一部台版《醉爆伴郎團 The Hangover》的作品，當時就承諾要讓小鬼飾演男主角，沒想到劇本寫好了，小鬼卻已離開人世。

小鬼以搞笑形象起家，難怪獲明金城青睞要拍台版《醉爆伴郎團》，按圖回顧其生前的搞笑點滴：

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明金城約中午抵達靈堂，進到會場前受訪表示，曾經和小鬼談到要拍一部台版《醉後大丈夫》的作品，小鬼聽到劇情後相當有興趣，即使會有裸戲橋段也欣然答應，希望有機會能演出，他也大方應允，劇本可說是為小鬼量身打造，原本9月份就要把劇本送出，但小鬼卻已經沒辦法再演出，讓他一度哽咽。

明金城透露當時曾聊起要執導一部台版《醉爆伴郎團 The Hangover》的作品，當時就承諾要讓小鬼飾演男主角，沒想到劇本寫好了，小鬼卻已離開人世（ETTODAY授權使用，記者湯興漢攝）

2009年電影《醉爆伴郎團》由畢列谷巴主演，由去年金像獎大熱電影《小丑》導演Todd Phillips執導。是當年的搞笑經典，其後添食第二集，並衍生《醉爆伴娘團》：

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