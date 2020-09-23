使徒行者︱吳若希憑《越難越愛》紅遍東南亞：失戀既時候唱喊到死

TVB深宵劇場時段重播《使徒行者》，這套2014年劇集吸引力不減，不少網友都睇完先訓，除了爆seed(林峯飾)、釘姐(佘詩曼飾)、歡喜哥(許紹雄飾)，相信大家一定記得片尾曲-《越難越愛》，這首歌令吳若希人氣升到前所未有的頂點，吳若希接受訪問表示,當年試過失戀唱這首歌，結果唱到喊，但亦因為這首歌賺到買樓首期。

阿佘憑《使徒行者》奪得「萬千星輝頒獎典禮2014」的視后寶座。（TVB截圖）

《越難越愛》獲獎無數



《使徒行者》的片尾曲《越難越愛》當時紅遍全港，更被形容為洗腦神曲，歌中一句「無懼世事變改，還是越難越愛」不少人都會懂得唱。吳若希憑這首歌曲在《2014年度勁歌金曲頒獎典禮》奪得「勁歌金曲金獎」之外，亦是《萬千星輝頒獎典禮2014 》的「 最受歡迎劇集歌曲」，《越難越愛》的YouTube MV點擊率累積至今已超過1480萬，也為她帶來不少商演機會。

點擊率好高。（YouTube截圖）

唱到賺首期



《香港01》特意問吳若希那時候唱這首歌的感覺，原來她當時正值失戀，她說：「我淨係記得我失戀既時候唱～ 喊到PK～ 完！因為套劇播緊既時候，我係台灣拍緊衝線～ 無得睇～ 無得追～ 所以都無咩feel；呢首係同愛我請留言、想起你同期錄休止符同期錄，呢首最早錄，但最遲出街。」事後拍完《衝線》回港後，Jinny商演機會大增，接通告接到手軟，基本上每個星期仲有2至3天能看見Jinny商演活動，因此為她帶來不少收入，當記者問到賺了多少，她笑言：「我既首期都係咁賺返嚟。」可見Jinny當時的吸金能力有多強。

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