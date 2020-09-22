高以翔36歲生忌　女友Bella發文懷念：一點都不用擔心我

台灣男神高以翔去年11月，拍攝內地真人show節目《追我吧》時猝死，震驚各界，令眾多粉絲悲痛和惋惜。事件過去接近一年，與他拍拖三年的圈外女友Bella，至今對高以翔思念持續不斷，不時都會在IG發布一些與高以翔的甜蜜回憶，網友看見亦感到心酸。

Bella真係好愛高以翔。（IG：bella_navy4life）

今天（22日）是高以翔的生忌，Bella在昨天深夜12時發布多張與高以翔慶祝生日的照片並說上：「Happy Birthday to the brightest star in my universe（祝我宇宙中最明亮的星星生日快樂）」另外Bella在限時動態提及其實每年都會親手製造生日禮物給高以翔，而去年她整的是一頂帽，帽上印有小蜜蜂，她說：「每年不管什麼要送禮物的節日，你都知道我會送你一樣的東西，就是我親自幫你設計的帽子。去年你的生日，幫你做了一頂藍色的帽子，上面印有一隻BEE，我和你說，我就是那隻小蜜蜂，隨時都要在你附近徘徊煩你。」

最後回憶到高以翔去年的生日，當時二人在新加坡慶祝，Bella感性的說：「謝謝你愛我、寵我、包容我、保護我，讓我鬧你，逗你。一點都不用擔心我，我有踏實的過日子。我有開心，所謂的開心，是真的打開我的心在生活！」

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