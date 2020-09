高以翔36歲生忌　女友Bella發文懷念：一點都不用擔心我

台灣男神高以翔去年11月,拍攝內地真人show節目《追我吧》時猝死,震驚各界,令眾多粉絲悲痛和惋惜。事件過去接近一年,與他拍拖三年的圈外女友Bella,至今對高以翔思念持續不斷,不時都會在IG發布一些與高以翔的甜蜜回憶,網友看見亦感到心酸。

Bella真係好愛高以翔。(IG:bella_navy4life)

今天(22日)是高以翔的生忌,Bella在昨天深夜12時發布多張與高以翔慶祝生日的照片並說上:「Happy Birthday to the brightest star in my universe(祝我宇宙中最明亮的星星生日快樂)」另外Bella在限時動態提及其實每年都會親手製造生日禮物給高以翔,而去年她整的是一頂帽,帽上印有小蜜蜂,她說:「每年不管什麼要送禮物的節日,你都知道我會送你一樣的東西,就是我親自幫你設計的帽子。去年你的生日,幫你做了一頂藍色的帽子,上面印有一隻BEE,我和你說,我就是那隻小蜜蜂,隨時都要在你附近徘徊煩你。」

最後回憶到高以翔去年的生日,當時二人在新加坡慶祝,Bella感性的說:「謝謝你愛我、寵我、包容我、保護我,讓我鬧你,逗你。一點都不用擔心我,我有踏實的過日子。我有開心,所謂的開心,是真的打開我的心在生活!」

