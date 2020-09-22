錦繡南歌｜陸婉校園黑歷史曝光　女神反擊：沒做過違背道德的事

無綫（TVB）熱播內地劇《錦繡南歌》除了沈驪歌 （李沁飾）﹑沈樂清（關雪盈飾）受關注之外，當中飾演陸婉的田曦薇亦備受讚賞。劇中的她單純善良﹑溫柔可愛，天真無邪的個性惹人喜愛。但戲外的她絕不是一位弱不禁風的女子，面對網上一些惡評，她選擇直接作出反擊絕不逃避，是一位頗為剛強的女子，同她外貌大相逕庭。

陸婉溫柔大方令人喜愛。（《錦繡南歌》微博圖片）

作為士族陸家的大家閏秀，陸婉在家中萬千寵愛在一身，知書達禮的她長相清秀，溫柔大方，在笑的時候最迷人，特別是她對劉義宣（谷嘉誠飾）產生傾慕之情時，表演出少女情竇初開的一面特別甜美，如此天真爛漫的女子好難令人不喜愛。當然這是前期的陸婉，到後期的陸婉變化就好大，但仍然無阻觀眾喜愛她。

田曦薇今年剛從上海戲劇學院畢業。（《錦繡南歌》微博圖片）

現年只有22 歲的田曦薇，脫下戲服之後更加迷人，瓜子臉配上大眼睛小嘴巴是標準的美女，再加上她在笑的時候有梨渦特別甜美。所以在讀書（上海戲劇學院）時她已是大家公認的校園女神。外表的優勢令她在學時期已獲得不少拍攝劇集機會，2018 年就出演偶像劇《在悠長的時光裡等你》擔任女主角令她受關注，但隨之而來網上就開始有人不斷爆料，指她讀中學時抽煙打架，換男朋友如衣服，並不是一位人品好的女孩，叫大家不要給她可愛的外表欺騙。

田曦薇外表可愛，但個性卻好烈。（田曦薇微博圖片）

據網上一位田曦薇的高中校友指出，田曦薇在讀書時並不是一位品學兼優的學生。指她基本上不寫作業，在無交作業的名單中總是有她的份，又在廁所抽煙﹑打過架，還有非常多的男朋友，在學校風評似乎不好，但唯一肯定的是田曦薇長相精緻是一位美女。

面對網上這一段黑歷史田曦薇絕無想過逃避，亦沒有為自己開脫，不畏言針對網友的指控作出反擊，承認學生時期的個性是比較衝動的：「你罵我我就罵你，從沒做過違背法律道德和主動欺負人的事，所以不感到抱歉。現在偶爾會接收到當時反抗暴力的行為帶來的麻煩，但也沒有一刻因為我沒有用更妥善的方式解決問題而後悔，現在的我是我，那時候的我也是我。」可見她個性頗硬朗的。

田曦薇覺得被人欺負就要出聲。（田曦薇微博圖片）

而田曦薇亦揚言被人欺負就一定要作出反抗，即使打不過都要嘗試告訴對方自己不是好欺負的，從言語中得知她的個性頗硬朗的。事隔多年這一些學生事情被公開在台面上受討論，田曦薇覺得過去了就過去，對於那些年的事她問心無愧就可以。

擁有可愛外表的她私下風格都是走可愛路線，眼見她拍照時經常擺出古靈精怪的Pose，嘟嘴﹑大笑﹑玩豬鼻等，非常可愛。今年剛從上海戲劇學院畢業的她，目前已經有多劇在手還未播出，包括《我的寵物少將軍》﹑《我的鄰居長不大》等，出道只有3 年時間微博就有超過130萬人追蹤，星途完全是無可限量。

田曦薇完全無偶像包袱。（田曦薇微博圖片）