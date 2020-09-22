謝嘉怡講廣東話進步大　自爆全靠吳業坤：我有聽佢啲歌

Lisa今日講足一分鐘廣東話，好叻。（陳順禎攝）

港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）今天出席電訊商的活動，活動中Lisa用不純正的廣東話說了一分鐘說話，看得出她是有點緊張。在接受《香港01》訪問時候，Lisa笑言：「有少少緊張，因為尋晚要我講一分鐘嘢，我比賽都係講40秒，我依家諗嘢係諗講廣東話而唔係英文，所以我廣東話有少少好咗。不過都ok嘅。」

Lisa表示媽媽應該會12月來香港，她說很期待與媽媽見面。（陳順禎攝）

對於說廣東話方面，Lisa坦言對自身有一個很大的進步，至於是什麼讓她廣東話突然進步，除了是父親幫她找老師教導，原來聽廣東歌也是令Lisa廣東話變好的一個原因，「我有聽多啲中文歌，我都要學返多啲廣東話歌。（聽邊個唱？）其實個日我要同坤哥（吳業坤）食飯，所以我有聽佢啲歌，幾好聽呀，OK呀，聽one two three four個首。（即係《陽光點的歌》）」

但是吳業坤在娛樂圈經常被形容為是「溝女王」，Lisa說：「吓，係咩？不過個日我係要同佢食飯，我唔知佢邊個，咁咪去聽下佢啲歌囉。」

因為公司關係，Lisa認識咗坤哥。（IG：kwangorrrrrr）

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