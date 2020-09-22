這就是街舞3|現代舞者劉迦才色兼備　與楊洋並稱「軍藝雙子星」

內地舞蹈節目《這！就是街舞》第三季已接近尾聲，與以往賽制一樣，最新一集中迎來舞蹈融合，包括國標、現代舞、古典舞以及民族舞。當中鍾漢良「哇挖酷寶」戰隊的Voguing舞者蘇戀雅、Waacker小寶與現代舞者劉迦合作《笑傲江湖》，雖然未能突圍，但卻令人印象深刻。

劉迦（左一）一出場已經入戲。（視頻截圖）

與其說這支舞印象深刻，不如說是劉迦太吸睛，一出場就吸引了觀眾的所有目光，似乎已經忘記了街舞舞者蘇戀雅與小寶，紛紛表示「原諒我只能看到他」。

觀眾幾乎清一色稱讚劉迦。（視頻截圖）

其實大部分觀眾最開始認識劉迦是通過去年湖南衛視的綜藝節目《舞蹈風暴》，有別於其他綜藝節目，《舞蹈風暴》無論評審還是參賽舞者，都算得上是頂級。劉迦在節目中的首騷就是現當代舞《Layers》，一表演完就獲得所有人認可，眾人沸騰。動作乾淨利落，節奏精準，力量與韌性完美糅合，每個細胞都在舞動，令人歎為觀止。慢慢地，大家也開始好奇，劉迦到底是「何方神聖」。

劉迦因《舞蹈風暴》為觀眾熟知。（視頻截圖）

今年29歲的劉迦接觸舞蹈已有23年，12歲考入中國人民解放軍藝術學院，與人氣男星楊洋並稱「軍藝雙子星」，兩人是自費生（另有公費生）的第一、二名，不止生活沒有補貼，也不包分配，還要負擔高昂學費，5年要二十多萬，於是他們就用盡全力練功，早出晚歸，渴望得到肯定。

楊洋是自費生中的第一名，劉迦第二。（視頻截圖）

「功夫不負有心人」，最終楊洋同劉迦都成為班級裏面的尖子。有別於前者眉清目秀的長相，後者比較俊朗有型，因此在2006年，楊洋憑藉秀氣的外表被李少紅導演相中，在《新紅樓夢》中飾演成年賈寶玉，而劉迦則以優異的考核成績，特招入伍南京前線文工團。其實劉迦也曾有一次觸電的經歷，就是在2015年，他經同學介紹，參與過馮小剛執導的《芳華》試鏡，男主角劉峰既是軍人又是舞者，與自己的生活經歷很相似，只不過最終無緣角色。

劉迦堅持做一名舞者。（視頻截圖）

作為一位全能舞者，劉迦不止顏值高，且極具感染力，可謂是舞蹈界當之無愧的「荷爾蒙製造機」。2008年，他以獨舞《孔雀》斬獲第五屆韓國首爾國際舞蹈比賽表演金獎；《士兵》榮獲第六屆CCTV電視舞蹈大賽最佳編導獎等，2019年還登上央視春晚，領舞《百獅報喜賀新春》。現在的劉迦，是南京藝術學院舞蹈學院的老師，不時也會參與一些綜藝節目，雖然人氣越來越高，但他依然低調內斂，猶如自己曾經所講：「我寧願讓別人可能記不住我，但是我一直都是做自己。我就希望當觀眾在看我跳舞的時候，就像嚼口香糖一樣，越嚼越有味道，越嚼越有韌勁」。

劉迦在微博坐擁過百萬粉絲。（微博@劉迦）